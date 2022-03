Einladung zur Buchpräsentation – Medizin in Frauenhand

Der Ampuls Verlag lädt zur Erstpräsentation des Buches „Medizin in Frauenhand – So retten Frauen das Gesundheitswesen“ im Vorfeld des Weltfrauentages.

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie es wirklich aussieht im Gesundheitswesen: Fast 80 Prozent der Beschäftigten sind weiblich! Frauen leisten bei weitem die meiste Arbeit – mitunter bis zur Erschöpfung: in der Pflege, in der Medizin, in der Forschung, als Expertinnen und Krisenmanagerinnen. Doch in den Führungsetagen treffen die meisten Entscheidungen immer noch Männer. Nicht alle dieser Entscheidungen sind im Interesse der Patienten, der Versicherten und der Beschäftigten. Doch es gibt innovative, engagierte und erfolgreiche Frauen, die neue Ideen haben und den Weg an die Spitze in ihrem Bereich geschafft haben. Können sie mit anderen Zugängen die bestehenden Probleme im Gesundheitswesen lösen? Wie denken und wie arbeiten sie? Ruth Reitmeier und Alexander Foggensteiner haben diese Frauen interviewt: Entstanden sind einfühlsame Porträts von Frauen, die inspirieren, begeistern und Mut machen.



Gesprächspartner*innen:

Ruth Reitmeier und Alexander Foggensteiner, Autor*innen



Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes



Christa Wirthumer-Hoche, Leiterin der Medizinmarktaufsicht der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und Vorsitzende des Managementboards der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA)



Maria M. Hofmarcher-Holzhacker, Gesundheitsökonomin, Institut Health System Intelligence

Datum: 03.03.2022, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Café Museum

Operngasse 7, 1010 Wien, Österreich

