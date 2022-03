FH Campus Wien: Biomedizinische Analytik erstmals berufsbegleitend studieren

Wien (OTS) - Als erste österreichische Hochschule bietet die FH Campus Wien ab dem Sommersemester 2023 das Bachelorstudium Biomedizinische Analytik berufsbegleitend an. Studium und Beruf lassen sich so wesentlich besser miteinander verbinden. Studierende schließen mit dem Bachelor of Science in Health Studies (BSc) inkl. Berufsqualifikation ab.

Starke Nachfrage nach biomedizinischem Know-how

„ Biomedizinische Analytiker*innen sind als Expert*innen im Labor von großer Bedeutung, nicht nur während der Covid-19-Pandemie. Auf den steigenden Bedarf im Gesundheitswesen und den Rekord an Bewerbungen in den letzten Jahren reagieren wir mit der berufsbegleitenden Studienform. Wir wollen so noch mehr potenzielle Interessent*innen ansprechen und Berufstätigen die Ausbildung erleichtern “, erklärt Andrea Hager, Studiengangsleiterin Biomedizinische Analytik. Seit 2008 bildet die FH Campus Wien in Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund Biomedizinische Analytiker*innen aus, knapp 700 Absolvent*innen gingen aus der Kooperation mittlerweile hervor.

Studium und (Teilzeit-)Berufstätigkeit vereinen

Das berufsbegleitende Bachelorstudium ist organisatorisch und didaktisch so konzipiert, dass studieren mit einer (Teilzeit-)Berufstätigkeit vereinbar ist. Der Unterricht findet im Ausmaß von 20 bis 30 Stunden statt und kann von Montag bis Freitag nachmittags und abends, fallweise am Samstag ganztägig sowie in einer geblockten Woche pro Semester eingeteilt sein. Die konkreten Stundenpläne werden jeweils im Semester davor bekannt gegeben. Bis zum Bachelorabschluss dauert es acht Semester, die die gleichen theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen sowie Praxislernphasen wie das sechssemestrige Vollzeit-Studium umfassen. Durch die intensive Verschränkung von Theorie und Praxis in Ausbildungslaboratorien ist der Anteil an Präsenzlehrveranstaltungen an der FH Campus Wien sehr hoch. In den letzten beiden Semestern absolvieren Studierende vorwiegend die klinisch-praktische Ausbildung. Ein aufrechtes Arbeitsverhältnis ist für die Bewerbung bzw. Aufnahme keine Voraussetzung. Für die neue berufsbegleitende Form sind 29 Studienplätze vorgesehen.

Unverzichtbar im Gesundheitssystem

Biomedizinische Analytiker*innen untersuchen medizinische Proben, ermitteln Labormesswerte und stellen den Zusammenhang von labordiagnostischen Ergebnissen und Krankheitsbildern her. Im praxisnahen Studium erlernen Studierende das technische, naturwissenschaftliche und medizinische Know-how für die professionelle Arbeit im diagnostischen Labor. Absolvent*innen sind gefragt am Arbeitsmarkt. Denn sie sind sofort im Job einsetzbar und optimal darauf vorbereitet, komplexe Laboranalyseprozesse auf allen Stufen zu planen sowie durchzuführen und so eine wichtige Rolle in der Patient*innenversorgung einzunehmen.

Department Gesundheitswissenschaften

Neben dem Bachelorstudium Biomedizinische Analytik bildet die FH Campus Wien die sechs weiteren gesetzlich geregelten gehobenen medizinisch-therapeutischen Berufe sowie Hebammen aus.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an sechs Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.



