Haus der Barmherzigkeit als familienfreundlicher und beliebter Arbeitgeber ausgezeichnet

Das Haus der Barmherzigkeit wird heute als „familienfreundlicher Arbeitgeber“ rezertifiziert. In der Vorwoche erhielt es das Gütesiegel „Beliebter Arbeitgeber 2022“

Wien (OTS) - In einer digitalen Verleihung erhält das Haus der Barmherzigkeit heute das staatliche Zertifikat als „familienfreundlicher Arbeitgeber“. Damit werden Unternehmen gewürdigt, die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit für ihre Mitarbeiter*innen setzen. Für Beschäftigte in der Langzeitpflege, die körperlich und mental anspruchsvolle Arbeit leisten, sind familienfreundliche Bedingungen besonders wichtig.

„Die Familie – ob modern oder traditionell – ist ein wesentlicher Faktor, der die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter*innen beeinflusst“, so der Institutsdirektor Christoph Gisinger. „Es ist unsere Überzeugung, dass wir unseren Bewohner*innen und Kund*innen nur dann die bestmögliche Pflege und Betreuung bieten können, wenn auch die Arbeitsbedingungen attraktiv sind und die Vereinbarkeit der verschiedenen Lebensbereiche für unsere Mitarbeiter*innen gegeben ist. Dafür setzen wir mit der Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber ein deutliches Zeichen.“

Nicht zuletzt aufgrund der Beschäftigtenstruktur – über 75 % des Personals im Haus der Barmherzigkeit sind Frauen – ist es für die Unternehmensführung selbstverständlich, auf eine frauen- und familienfreundliche Organisationskultur Wert zu legen. Das staatliche Gütezeichen „berufundfamilie“ wird von der Bundesministerin Susanne Raab in einer digitalen Zeremonie übergeben. Seit 2018 ist das Haus der Barmherzigkeit in diesem Bereich mit dem Grundzertifikat ausgezeichnet.

Familienfreundlichkeit im Unternehmen leben

In den vergangenen Jahren hat das Haus der Barmherzigkeit zahlreiche familienfreundliche Leistungen geschaffen. „Flexibilität und Planbarkeit sind unseren Mitarbeiter*innen besonders wichtig. Daher bieten wir verschiedene Arbeitszeitmodelle, wie Gleitzeit, Teilzeit oder Altersteilzeit, an und ermöglichen die Mitsprache bei Dienstplänen“, so Sabine Zech, Personalentwicklerin im Haus der Barmherzigkeit. Betriebskindergärten stehen den Mitarbeiter*innen an mehreren Standorten ganzjährig zur Verfügung. Während der Ferienzeiten gibt es ein spezielles Kinderbetreuungsangebot. Zusätzlich besteht für Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, eine Auszeit in der Form eines Sabbaticals oder der Väterkarenz zu nehmen.

Unter den beliebtesten Arbeitgebern im Sozial- und Gesundheitswesen



Das Haus der Barmherzigkeit steht auch in der Liste der „beliebten Arbeitgeber 2022“ weit oben. In der Langzeitpflege bleibt das Haus der Barmherzigkeit weiterhin eines der drei beliebtesten Arbeitgeber Österreichs. Das Ranking basiert auf einer Studie, die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Kooperation mit der Tageszeitung KURIER jährlich in Österreich durchführt. Analysiert wurden 287.000 Aussagen zu den rund 1.800 wichtigsten Unternehmen des Landes. Die Arbeitgeber mit der besten Reputation wurden mit dem Gütesiegel „Beliebter Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Bewertet wurde in den Kategorien „Unternehmenskultur“, „Arbeitgeber“, „Familienfreundlichkeit“ und „Karriere“.





Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Robert Schafleitner

Seeböckgasse 30a, 1160 Wien

01/ 40 199-1321

robert.schafleitner @ hb.at

www.hb.at