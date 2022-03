Aufruf der Wiener Ukraine-Hilfe: Das wird jetzt vor Ort am dringendsten benötigt

Gemeinwohlstiftung COMÚN öffnet Solidaritätsfonds und ruft gemeinsam mit ukrainischer Community in Wien zu Spenden für Versorgung von Kriegsbetroffenen auf

Wien (OTS) - Bis zu 750.000 Menschen dürften mittlerweile vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sein, die Zahl der Toten und Schwerverletzten vor Ort steigt stündlich. Weniger als 600 Kilometer Luftlinie trennen Wien und Lemberg (Lviv), die größte Stadt der Westukraine, die auch von Bombenangriffen betroffen ist. Der Krieg findet also direkt vor unserer Haustür statt, was jedoch auch eine unmittelbare Hilfe von Österreich aus ermöglicht.

Die ukrainische Community in Österreich zählt schätzungsweise über 12.500 Menschen, diese leisten rasch und unkompliziert humanitäre Hilfe. Sie stehen im direkten, ständigen Kontakt mit den Betroffenen und den Spitälern in der Ukraine und wissen, was jetzt gebraucht wird. Die Gemeinwohlstiftung COMÚN hat sich entschlossen die Community zu unterstützen und ruft nun zur Sammlung der dringendst benötigten Güter auf. Zudem wird der Solidaritätsfonds der Stiftung für die Sammlung von Spenden geöffnet.

Dringend benötigte Hilfsgüter

„Momentan werden aufgrund der vielen Verletzten besonders medizinische Produkte wie Anästhetika, Antibiotika, Spritzen, Verbände, Binden, Aderpressen und blutstillende Schwämme benötigt. Die Beschaffung medizinischer Materialien oder von Spenden für deren Ankauf rettet Menschenleben“ so Magdalena Baran-Szołtys, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Wien und Vorsitzende des Stiftungsbeirats der Gemeinwohlstiftung COMÚN.

Für die Versorgung von Verletzten und das unmittelbare Überleben der Zivilbevölkerung werden zudem gegenwärtig am dringendsten Adrenalin, verschiedene Arten von Insulin, Kindernahrung sowie Hygieneartikel gebraucht. Außerdem werden laufend Einweggeschirr, Taschenlampen, Schlafsäcke und Decken benötigt. Die Verteilung der gesammelten Hilfsgüter wird von der ukrainischen Community selbst organisiert.

„Wir finden es überaus beeindruckend, wie schnell und effektiv die ukrainische Gemeinschaft in Wien sich zur Unterstützung ihrer Landsleute organisiert hat. Hier wird gegenwärtig Übermenschliches geleistet. Als Gemeinwohlstiftung COMÚN wollen wir die Community dabei unterstützen vor Ort zu helfen. Jeder Beitrag ist wichtig und kann Not lindern“ so Veronika Bohrn Mena, Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung COMÚN.

Hier kann jetzt gespendet werden

Sachspenden können täglich von 7:00 bis 23:00 Uhr in der Ukrainischen St. Barbara-Kirche in der Postgasse 8, im 1. Bezirk in Wien abgegeben werden. Kontaktperson hierfür ist Hilfskoordinator Dmytro Kulchytskyi, erreichbar unter +43 660 1827960. Geldspenden können per Überweisung an den Solidaritätsfonds der Gemeinwohlstiftung COMÚN gerichtet werden:



Empfänger: Gemeinwohlstiftung COMÚN

Verwendungszweck: Ukraine

IBAN: AT73 2011 1842 9167 4800

BIC: GIBAATWWXXX

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinwohlstiftung COMÚN, +43 660 703 88 64, vorstand @ gemeinwohlstiftung.at