BSA stiftet Dr. Caspar Einem-Preis!

10.000 Euro für innovative und angewandte Sozialforschung

Caspar Einem war ein Politiker mit Mut zur Haltung und hat Humanismus und Aufklärung im politischen Tagesgeschehen gelebt. Um sein Lebenswerk zu ehren, stiften wir diesen Preis in seinem Namen. Dr. Andreas Mailath-Pokorny

Wien (OTS) - Zur Würdigung des Lebenswerkes und Gedenkens an den langjährigen Präsidenten des BSA Dr. Caspar Einem, der im vergangenen Jahr verstorben ist, stiftet der BSA den Dr. Caspar Einem-Preis für politisches Engagement und Sozialwissenschaften, welcher mit 10.000 Euro dotiert ist.

Der Initiator, BSA-Präsident Dr. Andreas Mailath-Pokorny hierzu: "Mit ihm haben wir einen der wichtigsten Intellektuellen und Vordenker Österreichs verloren. Caspar Einem war ein Politiker mit Mut zur Haltung und hat Humanismus und Aufklärung im politischen Tagesgeschehen gelebt. Um sein Lebenswerk zu ehren, stiften wir diesen Preis in seinem Namen. Besonders freue ich mich, über die hochkarätige Jury, die dieses Jahr den Preis vergeben wird."

"Caspar Einem hat Großes für Österreich, die Sozialdemokratie sowie im BSA geleistet. Mit viel Mut hat er bewiesen, dass ein Anpassen an den Mainstream nicht zur Grundausstattung eines Politikers gehören muss. Durch seinen Blick weit über den Tellerrand hinaus hat er gesellschaftliche Zusammenhänge erkannt und Politik immer auch als Kampf um die Gerechtigkeit gesehen", so Mailath-Pokorny.

Politisch begann Einems Karriere 1994 als Franz Vranitzky ihn als Staatssekretär für Beamte ins Bundeskanzleramt holte. Bereits im Jahr darauf wurde er zum Innenminister ernannt. Von 2002 bis 2008 übernahm Einem als Präsident die Verantwortung für das politische Wirken des BSA. Neben seinem großen Engagement im Bereich der Vergangenheitsbewältigung lag Caspar Einems Schwerpunkt auf der Förderung der Jungen im BSA, wo er die die "politische Akademie" initiierte. Im Sinne seines Wirkens und der von Caspar Einem gelebten und vermittelten Grundhaltung, soll durch den Preis jener Wille zum aufrechten Gang von künftigen Generationen weitergetragen werden.

Verliehen wird der Preis im Rahmen der Republikfeier des BSA, die voraussichtlich am 11. November 2022 stattfinden soll. Es wird entweder eine wissenschaftliche Publikation, eine Initiative oder eine abgeschlossene, beurteilte Dissertation ausgezeichnet. Besondere Kriterien für die Zuerkennung der Auszeichnung sind unter anderem:

Der Beitrag zur angewandten Sozialforschung.

Die Bezugnahme auf die innovative und nachhaltige Dimension der jeweiligen Fragestellung.

Die Berücksichtigung von Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit.

Die enthaltenen Anstöße für eine breitere Diskussion zu diesen Themen in der Öffentlichkeit.

Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf der Website des BSA unter Dr. Caspar Einem Preis.

Die Teilnehmer*innen sind dazu eingeladen, ihre Bewerbung bis zum 30. Juni 2022 per Post (Poststempel) oder per Mail an office@bsa.at zu richten.

