AVISO: Enquete im Parlament zur Arbeitslosenversicherung Neu

mit Bundesminister Martin Kocher, internationalen Experten und den Vertreterinnen und Vertretern der Parlamentsparteien, 7.3.2022

Wien (OTS) - Kommenden Montag diskutiert Arbeitsminister Martin Kocher im Rahmen einer Enquete gemeinsam mit internationalen Gästen und den Vertreterinnen und Vertretern der Parlamentsfraktionen mögliche Reformansätze und zielgerichtete Änderungen im Arbeitslosenversicherungssystem.

Programm:

12:00 Uhr Einlass

13:00 Uhr Eröffnung durch Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher

13:05 Podiumsdiskussion mit

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit

Prof. Dr. Andreas Peichl, Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Volkswirtschaftlichen Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Bernd Fitzenberger, PhD, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg und Professor für Quantitative Arbeitsökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Dr. Herwig Immervoll, Head of employment-oriented social policies, OECD, Paris

14:15 Arbeitsgruppen

16:00 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen

16:15 Uhr Podiumsdiskussion mit Vertretern der Parlamentsfraktionen

17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Ort:

Hofburg Redoutensaaltrakt, Dachfoyer

Eingang über Josefsplatz

1010 Wien





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu diesem Medientermin vor Ort zu entsenden. Wir bitten um Anmeldung unter presse@bma.gv.at

Der Zutritt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ist ausschließlich unter Einhaltung der 3-G-Regel möglich. Zusätzlich ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Bitte weisen Sie beim Betreten des Hauses Ihren gültigen 3-G-Nachweis sowie ihre Zutrittsberechtigung (gültiger Presseausweis bzw. aktuelles Akkreditiv eines Medienunternehmens) vor.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Eröffnung, die Podiumsdiskussionen und die Präsentation der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen virtuell zu verfolgen: www.bma.gv.at/livestream

