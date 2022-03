UNIQA ÖFB-Cup, Halbfinal-Spiel Ried – Hartberg live in ORF 1

Am 2. März ab 17.45 Uhr

Wien (OTS) - Der Fußball rollt wieder im ORF: Im ersten Halbfinale des UNIQA ÖFB-Cups zeigt ORF 1 zunächst am Mittwoch, dem 2. März 2022, ab 17.45 Uhr SV Ried – TSV Hartberg. Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Helge Payer. Im Studio analysieren Rainer Pariasek und Herbert Prohaska. Das wegen zahlreicher Corona-Fälle verschobene zweite Halbfinale Wolfsberg – Salzburg steht am Mittwoch, dem 16. März, ebenfalls ab 17.45 Uhr in ORF 1 auf dem Programm.

Die TV-Übertragungen werden auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at