Österreichische Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen spenden 80.000 Euro für die Ukraine

Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und ihre Ausbildungsakademie unterstützen humanitäre Hilfsmaßnahmen der Caritas für die ukrainische Bevölkerung

Wien (OTS) - „Menschenwürde, Freiheit und Frieden unter gleichmäßiger Achtung der Menschenrechte für alle – das sind wesentliche Säulen unserer Wertegemeinschaft, zu der wir uns uneingeschränkt bekennen. Es ist daher eine Frage der Solidarität und Humanität, den Menschen, die in Not geraten sind, schnell und wirkungsvoll zu helfen“, sagt KSW-Präsident Herbert Houf.

Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat daher beschlossen, im Namen ihrer Mitglieder 50.000 Euro an die Caritas zu spenden. Die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, das Aus- und Weiterbildungsinstitut für den Berufsstand, hat sich dieser Initiative sofort angeschlossen und spendet zusätzlich 30.000 Euro.

Mit diesen Mitteln sollen konkrete Hilfsprojekte für die ukrainische Bevölkerung unterstützt werden. Dazu gehört die Finanzierung dringend notwendiger Hilfsgüter und die Versorgung der Menschen vor Ort, aber auch die Förderung von Hilfsmaßnahmen in Österreich für jene, die hier Zuflucht vor dem Krieg suchen.

„Als österreichische Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen können wir wenig zur friedlichen Lösung dieses schrecklichen Konflikts beitragen. Was wir aber können, ist mitzuhelfen, um die Not der unschuldigen Opfer ein wenig zu lindern und ihnen zu sagen – Ihr seid nicht alleine, wir denken an Euch“, so Herbert Houf.

Spenden? Aber sicher! Information für Spender:innen: Alle Spendenorganisationen, die das durch die KSW verliehene Spendengütesiegel (OSGS) tragen, finden Sie unter www.osgs.at

Rückfragen & Kontakt:

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer / Tel. 01/811 73-0 /

presse @ ksw.or.at