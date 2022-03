Wolf Biermann: Konzert in Wien am 25.März

»Nur wer sich ändert – bleibt sich treu!« Konzert im stadtTheater walfischgasse in Wien am 25.3.2022 um 19 Uhr.

Wolf Biermann singt an diesem Abend, wie Meister Brecht sagen würde, seine brauchbarsten Lieder, von den frühen bis hin zu den neuesten.

»Biermann lässt sich nicht einordnen, er passt in kein Schema und in keine Schublade, man kann ihn nicht etikettieren, er sprengt jeden Rahmen«, schreibt Marcel Reich-Ranicki 1965 über den unbeugsamen Dichter.

Vita

1936 in Hamburg geboren. Beide Eltern im kommunistischen Widerstand, der Vater Jude, wurde 1943 in Auschwitz ermordet. 1953 übersiedelte Biermann in die DDR. Erste Lieder und Gedichte seit 1960.Seit November 1965 totales Auftritts- und Publikationsverbot. Wolf Biermann wurde der radikalste Kritiker gegen die Parteidiktatur der DDR. 1976 wurde Wolf Biermann – gegen alle Rechtsnormen – ausgebürgert. Seitdem gibt er Konzerte in vielen Ländern der Welt und ist bekannt durch seine scharfzüngigen Essays, mit denen er sich provokant in die Tagespolitik einmischt. Biermann wurde mit allen großen deutschen Literaturpreisen ausgezeichnet.

Seine Gedichtbände sind unter den meistverkauften der deutschen Nachkriegsliteratur und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 erschien seine Autobiographie »Warte nicht auf bessre Zeiten!« Sein jüngstes, 2021 erschienenes Buch: »Mensch Gott!« versammelt Texte und Gedichte von Biermann, dem Ungläubigen, im Disput mit Gott.

