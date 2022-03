„Der Bergdoktor“-Staffelfinale: „Was bleibt“ am 2. März in ORF 2

ORF-Premiere für neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Hans Sigl um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Große Veränderungen stehen dem „Bergdoktor“ bevor, wenn am Mittwoch, dem 2. März 2022, um 20.15 Uhr das Staffelfinale der 15. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie auf dem Programm von ORF 2 steht. Nicht nur Tochter Lilli verlässt die Praxis, auch von seinem Sohn muss sich Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl verabschieden. Da sorgt ein Notfall in der Schule für Ablenkung. Ein 16-Jähriger Schüler ist plötzlich zusammengebrochen und die mögliche Diagnose stellt den „Bergdoktor“ vor ein Rätsel. An der Seite von Hans Sigl spielen in weiteren Rollen wieder Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Ines Lutz, Natalie O’Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Simone Hanselmann und Andrea Gerhard. In Episodenrollen sind u. a. Claudia Wenzel, Timon Ballenberger und Sophie Lutz zu sehen. Regisseurin Ulrike Hamacher setzte die Folge vor der Kulisse der Tiroler Bergewelt nach einem Drehbuch von Philipp Roth in Szene.

In Martins (Hans Sigl) Leben gehen zurzeit große Veränderungen vor sich. Lilli (Ronja Forcher) verlässt die Praxis. Sie überlegt, bei ihrem Freund Robert (Timon Ballenberger) in der Werkstatt mitzuarbeiten. Auch von seinem kleinen Sohn Johann muss Martin sich verabschieden. Franziska (Simone Hanselmann) ist mittlerweile gesund genug, um das Kind zu sich zu holen. Da sorgt ein Anruf aus der Schule für Aufregung. Der 16-jährige Fabian (Matteo Miska) ist zusammengebrochen. Schnell stellt sich heraus, dass Fabians Mutter Katharina (Sophie Lutz) aus guten Gründen nicht ganz ehrlich zu ihrem Sohn gewesen ist.

