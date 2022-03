Spät, aber doch. Handelsverband begrüßt Einrichtung der Ombudsstelle für die Lebensmittel-Wertschöpfungskette.

"Fairnessbüro": Initiator Handelsverband hofft auf konstruktive Lösung von Einzelfällen statt pauschalem Bashing. Weisungsfreiheit wesentlich.

Wien (OTS) - Bereits am 26.11.2018 hat der Handelsverband gemeinsam mit den führenden heimischen Lebensmittelhändlern dem Landwirtschaftsministerium – neben einer freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung – die umfassende Kooperationsbereitschaft zur Etablierung einer weisungsfreien Ombudsstelle zugesichert. Mehr als drei Jahre später wird die damals im Detail konzipierte Ombudsstelle nun endlich Realität.



"Besser spät als nie. Durch die neue Ombudsstelle können künftig Missverständnisse schnell und unkompliziert gelöst werden. Die österreichischen Lebensmittelhändler stehen für ein konstruktives Miteinander zwischen allen Partnern der Wertschöpfungskette und insbesondere mit der Landwirtschaft, die für den heimischen Handel ganz entscheidend ist", so Rainer Will im Namen der heimischen Lebensmittelhändler. "Wir hoffen, dass die Ombudsstelle einen Beitrag dazu leisten kann, Einzelfälle aufzulösen und die politisch motivierten pauschalen Vorwürfe der letzten Zeit damit ein Ende finden – denn damit löst man kein einziges Problem in der Wertschöpfungskette."

Handelsverband gratuliert Johannes Abentung zur Leitung des "Fairnessbüros"

Der Handelsverband gratuliert Johannes Abentung (ÖVP) zur Ernennung des Leiters der Erstanlaufstelle und hofft, dass die im Gesetz festgelegte Unparteilichkeit auch gelebt wird. Nur ein völlig unabhängiger Leiter ist auch zu objektiven Entscheidungen fähig.

"Wir bedauern, dass die Ombudsstelle einseitig ausgestaltet wurde. Die Anlaufstelle sollte nicht nur allen heimischen Landwirten, Produzenten und Verarbeitern offenstehen, sondern auch dem Lebensmitteleinzelhandel und insbesondere den kleinen Nahversorgern des Landes. Wertschöpfungsketten sind keine Einbahnstraße und die Marktmacht selbstständiger Kaufleute gegenüber den großen Molkereikonzernen des Landes darf wohl als überschaubar angesehen werden", so Will abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Julia Gerber, MA

Communications Managerin

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 80

julia.gerber @ handelsverband.at

www.handelsverband.at