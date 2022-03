win2day neuer Titel-Sponsor der ICE Hockey League

win2day steigt mit der win2day ICE Hockey League ins Sportsponsoring ein

Wien (OTS) - win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien, steigt ab sofort als Unterstützer in Österreichs Sport ein. Mit einem umfassenden Paket aus unterschiedlichsten Sportarten betritt das Unternehmen die sportliche Bühne. Den Anfang macht win2day mit der international ausgetragenen höchsten Spielklasse des heimischen Eishockeys. Die weiteren weitreichenden Pläne des Unternehmens als Unterstützer des österreichischen Sports folgen in Kürze. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine Partnerschaft mit Sportradar LAOLA1.

Mit Playoff-Eishockey in eine neue Sponsoring-Ära

Das Titelsponsoring der win2day ICE Hockey League wird in der entscheidenden Phase übernommen und wurde vorerst für weitere drei volle Spielphasen und somit bis einschließlich der Saison 2024/2025 eingegangen. „Österreich ist eine Wintersport-Nation und win2day ist DER österreichische Sportwettenanbieter. Bei unseren Überlegungen, welche Sportarten wir besetzen wollen, lag Eishockey schnell und klar auf der Hand“, so Georg Wawer, Managing Director win2day. Christian Feichtinger, Geschäftsführer der win2day ICE Hockey League über die bevorstehende Zusammenarbeit: „Es ist sehr erfreulich, dass sich win2day für ein größeres, strategisches Sportsponsoren-Gesamtpaket entschieden hat. Der Einstieg einer solch bekannten Marke wird den österreichischen Sportmarkt beleben. Mit diesem starken und innovativen Partner können wir unser Ligaprojekt weiter vorantreiben. Die ICE Hockey League ist zu einem bedeutsamen zentraleuropäischen Sportprodukt gewachsen und win2day trägt diese Internationalität voll mit. Wir freuen uns, nun gemeinsam mit den Fans in den Hallen und dem neuen Partner an unserer Seite in die Playoffs starten zu können.“

#NoManipulation – win2day steht für Fair Play

Fair Play wird bei win2day in allen Belangen großgeschrieben. Als Mitglied bei Play Fair Code, dem österreichischen Verein zur Wahrung der Integrität im Sport, unterstützt das Unternehmen den Kampf gegen Manipulation und Wettbetrug im Sport. Die win2day ICE Hockey League ist ebenso Mitglied bei Play Fair Code und verschreibt sich den vom Verein auferlegten Richtlinien. „Wir haben uns entschieden, bei voller Bezahlung unsere Werbeflächen, die bei Spielen der Teams im Ausland zur Verfügung stehen, einem wohltätigen Zweck zu widmen. Für den Anfang tritt dort nun Play Fair Code mit #NoManipulation auf, um ein Zeichen gegen Manipulation und Wettbetrug zu setzen“, fügt Georg Wawer hinzu. Günther Kaltenbrunner, Präsident von Play Fair Code, begrüßt die Pläne von win2day freilich: „Mit win2day gewinnen wir ab sofort einen weiteren wichtigen Sportwettenanbieter als Mitglied und werden damit unserem umfassenden Stakeholderansatz noch mehr gerecht. Wir heißen win2day in unserem Netzwerk bereits jetzt willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Severin Moritzer, Geschäftsführer Play Fair Code fügt hinzu: „Die besten Geschichten sind manchmal sehr kurz, aber umso prägnanter. Unser Claim #NoManipulation bringt das Ziel aller Partner in dieser Kooperation, insbesondere aber der Athleten, kristallklar aufs Eis.“

Fair Play steht für win2day somit im Zentrum des Sportwettenangebots. Mit der Sicherheit der Österreichischen Lotterien.

win2day ist die erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich

Von Ass-Poker bis Zero-Spiel, von American Roulette bis Zahlenlotto, von Ankick bis zweite Halbzeit – win2day bietet Online-Spiel- und Wettvergnügen von A bis Z und vereint Casino Spiele, Poker Room, Bingo Room, klassische Lotterie Spiele, Virtual Games sowie Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite. win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien, die vom Bundesministerium für Finanzen die einzige Konzession zur Durchführung von Elektronischen Lotterien erhalten haben.

Vertrauen, Sicherheit und Spielerschutz

Das Vertrauen der Userinnen und User spielt für win2day eine entscheidende Rolle. win2day ist sich seiner Verantwortung bewusst und nimmt diese sehr ernst. So stehen Sicherheit bei der Spielabwicklung und der Gewinnauszahlung als auch im Datenschutz im Fokus. Und zum anderen genießen Jugendschutz und der Schutz vor übermäßiger Spielleidenschaft höchste Priorität.

Ein Video dazu finden Sie unter: https://bit.ly/win2day-sponsoring

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Leiter Corporate Communications

Casinos Austria AG – Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.

Tel.: +43/1/79070 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ lotterien.at

Homepage: www.lotterien.at



Georg Wawer

Managing Director

win2day

Tel.: +43/1/79070 – 36100

E-Mail: georg.wawer @ win2day.at

Homepage: www.win2day.at



Wolfgang Jethan

Sportsponsoring

win2day

Tel.: +43/1/79070 – 36110

E-Mail: wolfgang.jethan @ win2day.at

Homepage: www.win2day.at