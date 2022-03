Gastjurorin Tina Naderer neben Josh. und Lili Paul-Roncalli bei „Starmania“-Auftakt am 4. März im Einsatz

Die Popsängerin sitzt bei der ersten Qualifikationsshow ab 20.15 Uhr in ORF 1 im Jury-Sessel

Wien (OTS) - Das Geheimnis ist gelüftet: Popmusikerin Tina Naderer („Bleibst du bei mir“) nimmt beim großen Auftakt von „Starmania 22“ am Freitag, dem 4. März 2022, ab 20.15 Uhr in ORF 1 im Jury-Sessel Platz – und wird auch selbst auf der Bühne stehen. Sie ist damit die erste wöchentlich wechselnde Größe aus der österreichischen Musikszene, die Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli bei der Beurteilung der neuen „Starmaniacs“ unterstützt. Sie ergänzt die Jury durch ihre Kenntnisse der heimischen Musikszene und ihre eigene Castingshow-Expertise. Insgesamt 28 Bewerberinnen und Bewerber haben den Sprung in die Live-Shows geschafft. In der ersten von zwei Qualifikationssendungen sorgen 14 von ihnen für gute Laune und Gänsehautmomente – sie hoffen auf eines der sieben Tickets für die erste Finalshow. Die zweite Hälfte der jungen Sängerinnen und Sänger bietet eine Woche später Fernsehunterhaltung vom Feinsten!

Tina Naderer: Castingshow-Expertin ist erste Gastjurorin

Die erste Gastjurorin Tina Naderer kann selbst auf Castingshow-Erfahrung zurückblicken und sich gut in die aufregende Situation der frischen „Starmaniacs“ hineinfühlen – sie liefert wertvolle Tipps für eine gelungene Performance vor den TV-Kameras. Die junge österreichische Deutschpop-Künstlerin, die im vergangenen Juni ihr Debütalbum „Ohne Filter“ veröffentlicht hat und mit „Bleibst du bei mir“ einen veritablen Hit gelandet hat, legt besonders viel Herzblut und Ehrlichkeit in ihre Songs. Sie verarbeitet in ihren Liedern die prägendsten Lebenssituationen – von der jungen Liebe, über gebrochene Herzen bis hin zum Thema Freundschaft. Die Sängerin trägt ihr Herz am rechten Fleck und kann mit besonders viel Einfühlungsvermögen und Empathie auf die jungen Talente bei „Starmania 22“ eingehen. Tina Naderer: „Bei ‚Starmania‘ in der Jury sitzen zu dürfen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe selbst ja auch schon bei einer großen Castingsendung mitgemacht und stand genauso wie viele der Kandidatinnen und Kandidaten ganz am Anfang. Ich freue mich daher umso mehr, jetzt auf der anderen Seite zu sitzen, den Talenten Tipps geben zu können und sie zu unterstützen – ich bin schon ganz gespannt auf all die Stimmen, die wir hier hören werden.“

Fix-Jury: Geballte Expertise für Gesang und Bühnenpräsenz

Josh. und Lili Paul-Roncalli haben fixe Jury-Sessel: Der vielseitige Musiker Josh. kennt die Spielregeln des Musikbusiness und weiß, worauf es ankommt, um sich als Musiker von anderen abzuheben. Er hat mit zwei Alben und zahlreichen Hit-Singles bereits mehrfach bewiesen, dass er den Nerv des Publikums trifft. Dank seiner Live-Erfahrung auf den größten Bühnen Österreichs und Deutschlands kann er kompetent und unverblümt beurteilen, was einen gelungenen Gesangsauftritt ausmacht. Weltklasse-Artistin und Model Lili Paul-Roncalli ist im Rampenlicht aufgewachsen. Egal ob in der Zirkusmanege, vor den TV-Kameras oder auf Social Media – sie weiß, was eine gelungene Performance ausmacht und wie sich die frischen „Starmaniacs“ am besten in Szene setzen, um das Publikum zu begeistern. Mit Hilfe ihrer Expertise gibt sie wertvolle Tipps zur Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Gesamterscheinung der Kandidatinnen und Kandidaten auf deren Weg zum „Star des Jahres“.

Beste Unterhaltung auf Österreichs größter TV-Bühne

Für die ersten „Starmaniacs“ heißt es am Freitag „Bühne frei“ – sie performen in einem Studio der Superlative. Für die perfekte Inszenierung ihrer Auftritte stehen etwa 250 Quadratmeter Bühnenfläche, ca. 210 Quadratmeter LED-Fläche, rund 600 Scheinwerfer und etwa 30 Tonnen Equipment am Lichtrost zur Verfügung. Der international renommierte Set Designer Florian Wieder (der in dieser Funktion unter anderem für zahlreiche „Eurovision Song Contests“, „MTV Video Music Awards“ und „America’s Got Talent“ verantwortlich war) hat gemeinsam mit Regisseur Kurt Pongratz ein Set entwickelt, das sein Erscheinungsbild individuell je nach Bedarf komplett verändern kann. Ebenfalls mit an Bord: Der internationale Lichtdesigner Roland Greil, der schon für Stars wie die Rolling Stones, Genesis oder Adele gearbeitet hat und in Kooperation mit ORF-Lichtmeister Thomas Kruder die „Starmaniacs“ ins rechte Licht rückt.

„Starmania“-Revival auf Flimmit

Flimmit bietet mit den Final-Shows aller bisherigen Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler, Oliver Wimmer und Anna Buchegger sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

