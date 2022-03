Nationalparkhaus wien-lobAU öffnet wieder seine Türen

Wien (OTS) - Am 2. März ist es soweit – das Nationalparkhaus wien-lobAU startet in die neue Saison. Bis 30. Oktober 2022 ist es von Mittwoch bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr für kleine und große Besucher*innen geöffnet.

Das Frühjahr ist eine besondere Zeit in der Au. Bei einem Spaziergang kann man bereits die ersten Frühlingsblumen entdecken und das Vogelgezwitscher genießen. Nach und nach werden auch die Wildtiere wieder aktiver und der Auwald erwacht zu neuem Leben. Ein Besuch im Nationalparkhaus eignet sich besonders gut, um vor einem Ausflug in die Lobau Wissenswertes über die Flora und Fauna des Nationalparks zu erfahren. Informationen und Ausstellungen werden durch zum Verkauf stehende Bücher und Broschüren ergänzt. Wer die Pflanzen und Tiere der Au ganz genau erforschen will, findet hier auch Bestimmungsbücher und Lupen. Zum Austoben gibt es im Garten einen Abenteuerspielplatz und Picknickbänke für die Jause.

Die von der Regierung verordneten Corona Schutzmaßnahmen sind auch im Nationalparkhaus wien-lobAU einzuhalten. „Wir freuen uns, dass das Nationalparkhaus trotz Corona wieder seine Pforten öffnen kann. Dennoch appellieren wir an alle Besucher*innen, die Schutzmaßnahmen einzuhalten, damit das Nationalparkhaus die gesamte Saison geöffnet bleiben kann“, so Forstdirektor DI Andreas Januskovecz. Auch die beliebten Themenwanderungen, die 2022 wieder stattfinden werden, müssen an die Corona-Schutzbedingungen angepasst werden. Mehr Informationen zum Exkursionsprogramm sowie zur Anmeldung sind unter der Telefonnummer +43 1 4000 49495 und unter nh@ma49.wien.gv.at erhältlich.

Noch ein kleiner Tipp: Die Ausstellung zum Seeadler im Nationalparkhaus wien-lobAU. Diese widmet sich ganz dem österreichischen Wappentier, das bis vor 20 Jahren in Österreich als ausgerottet galt. Dank strenger Schutzmaßnahmen konnten letztes Jahr wieder 45 Seeadler-Brutpaare in Österreich gezählt werden, davon wurden 5 Brutpaare und 6 Jungvögel im Nationalpark Donau-Auen festgestellt.

Überblick:

Öffnungszeiten Nationalparkhaus 2022:

3. März 2022 bis 30. Oktober 2022

Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr

https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/nationalpark/haus/

Anfahrt:

Buslinie 92B ab U1/Kaisermühlen VIC bzw. U2/Donaustadtbrücke

Buslinie 93A ab U1/Kagran bzw. U2/Donaustadtbrücke

Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

Email: kommunikation @ ma49.wien.gv.at

www.wald.wien.gv.at