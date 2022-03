Marketing-Auszeichnung für B4B Solutions

SAP® MEE Award for Partner Excellence 2022

Wir lieben es, unsere Leidenschaft für Customer Experience mit anderen zu teilen. Unsere Kunden haben die digitale Transformation als Wettbewerbsfaktor erkannt. B4B Solutions begleitet und berät sie auf diesem Weg mit Hilfe des SAP Customer Experience Portfolios. Und hier kommt unser Marketing ins Spiel: Wir müssen diese Erfolgsgeschichten hinaus in die Welt tragen. Ich bin sehr stolz auf unser Marketing-Team, das die Geschichten erzählt, die wir als Kollektiv schreiben. Und deshalb gilt diese Auszeichnung dem gesamte CX-Team von B4B Solutions. Lukas Kerschbaum, Managing Director bei B4B Solutions 1/3

Ihre Lösungen helfen Kunden, Innovationen einfach zu übernehmen, nachhaltig zu wachsen und in der Cloud besser zu arbeiten Rumyana Trencheva, SVP Midmarket and Partner Business, SAP MEE 2/3

Es ist eine große Freude und Ehre, der B4B Solutions GmbH zum SAP MEE Partner Excellence Award 2022 für Marketing Best Practice gratulieren zu dürfen. Gerne arbeiten wir mit ihnen an der Transformation in der Cloud. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Rumyana Trencheva, SVP Midmarket and Partner Business, SAP MEE 3/3

Graz/Wien (OTS) - B4B Solutions erhält SAP® MEE Partner Excellence Award 2022 für Marketing Best Practice. SAP zeichnet mit diesem Award die leistungsstärksten SAP-Partner in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE) aus, die herausragende Beiträge zur Förderung der digitalen Transformation für Unternehmen geleistet haben.

Lukas Kerschbaum, Managing Director bei B4B Solutions: " Wir lieben es, unsere Leidenschaft für Customer Experience mit anderen zu teilen. Unsere Kunden haben die digitale Transformation als Wettbewerbsfaktor erkannt. B4B Solutions begleitet und berät sie auf diesem Weg mit Hilfe des SAP Customer Experience Portfolios. Und hier kommt unser Marketing ins Spiel: Wir müssen diese Erfolgsgeschichten hinaus in die Welt tragen. Ich bin sehr stolz auf unser Marketing-Team, das die Geschichten erzählt, die wir als Kollektiv schreiben. Und deshalb gilt diese Auszeichnung dem gesamte CX-Team von B4B Solutions. "

" Ihre Lösungen helfen Kunden, Innovationen einfach zu übernehmen, nachhaltig zu wachsen und in der Cloud besser zu arbeiten ", sagte Rumyana Trencheva, SVP Midmarket and Partner Business, SAP MEE. " Es ist eine große Freude und Ehre, der B4B Solutions GmbH zum SAP MEE Partner Excellence Award 2022 für Marketing Best Practice gratulieren zu dürfen. Gerne arbeiten wir mit ihnen an der Transformation in der Cloud. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. "

Die B4B Solutions GmbH erhielt ihre Auszeichnung im Rahmen des MEE Partner Ecosystem Success All Hands Call 2022, einem Treffen von SAP-Führungskräften, SAP-Außendienstmitarbeiter:innen und Partnern.

Wettbewerbsfaktor Kundenerlebnis Alles rund um das Top Thema Customer Experience jetzt mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

Johanna Rainer

Marketing Manager

B4B Solutions GmbH

Johanna.rainer @ b4b-solutions.com