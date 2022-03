AMS Wien: Mehr als 30.000 Wienerinnen und Wiener weniger auf Jobsuche als vor einem Jahr

Ab Donnerstag unterstützt das AMS Wien Schülerinnen und Schüler auf der BeSt-Messe bei der Planung von Bildungslaufbahn und Karriere

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Februar 2022 im Jahresvergleich um 22,4 Prozent auf 115.336 zurückgegangen, die der AMS-Kundinnen und Kunden in Schulung um 6 Prozent auf 34.763 angestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 17,3 Prozent (31.386 Betroffene) kleiner geworden.

Im Jahresvergleich ist die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, um 18,2 Prozent geringer geworden, die der Unter-25-Jährigen um 13,1 Prozent.

„Für Schülerinnen und Schüler ist der Frühling die Zeit, an die Zeit nach der Pflichtschule zu denken und ihre Bildungs- und Berufslaufbahn zu planen“, sagt Winfried Göschl, Vizechef des AMS Wien. „Das AMS Wien beteiligt sich daher auch heuer wieder an der BeSt, Österreichs größter Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung.“

Von 3. bis 6. März wird das AMS Wien auf seinem Messestand für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Matura da sein und Berufsinteressen austesten, besprechen und die Ausbildungswege zum Traumjob analysieren. Göschl: „Als besonderen Service werden wir auch wieder den Check der Bewerbungsunterlagen anbieten und Verbesserungstipps geben – das alles natürlich kostenlos.“

Nach wichtigen Wirtschaftszweigen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien im Jahresvergleich im Bau um 16,5 Prozent geringer geworden, im Einzelhandel um 21,5 Prozent, in der Warenproduktion um 22,6 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 37,6 Prozent.

Rückfragen & Kontakt:

AMS Wien

Mag. Sebastian Paulick

++43 (0)50904 900514

sebastian.paulick @ ams.at