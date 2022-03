Stärkster Februar der Sendergeschichte – ServusTV wächst weiter

3,6% Marktanteil | Neuerlich starkes Wachstum in der Access Prime Time| Spitzenwerte für UEFA Champions League Partie FC Salzburg vs. FC Bayern

Salzburg/Wals (OTS) - ServusTV steigert sich im Februar deutlich in beiden Zielgruppen und kommt damit auf einen Monatsmarktanteil von 3,6% in der Basis (Februar 2021: 3,2%) und 2,8% in der Zielgruppe 12-49 (Februar 2021: 2,3%). Damit festigt der Salzburger Fernsehsender seine Position an der Spitze der heimischen Privatsender.



Besonders beliebt waren im vergangenen Monat die Vorabend-Formate in der Zeitschiene zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr. Wie schon im Jänner verzeichnete die „Quizjagd“ mit einem Marktanteil von 7,4% neuerlich Monatsrekord. Auch „Servus am Abend“ kommt mit 7,1% auf einen neuen Monatsbestwert. Die „Servus Nachrichten“ erzielten sowohl mit der Sendung um 18:00 Uhr als auch mit den Hauptnachrichten um 19:20 Uhr neue Monatsrekorde von 7,3% (Mo-Fr, 18:00 Uhr) bzw. 8,2% (Mo-So, 19:20 Uhr).



Am Hauptabend zählte diesmal europäischer Spitzenfußball mit der UEFA Champions League und der UEFA Europa Conference League zu den stärksten Treibern. Den Achtelfinal-Kracher der Champions League zwischen dem FC Salzburg und dem FC Bayern sahen 1,2 Million Zuseher (kum. NRW, mind. 1 min, lt. agtt). Das Match erzielte in der Basis einen Marktanteil von 20,0%, in der Zielgruppe 12-49 lag der Marktanteil bei 23,3%. Zudem zählte auch der Livestream noch 130.000 Video Views.



Auch bei den Play-off-Partien von Rapid Wien gegen Vitesse Arnheim in der Europa Conference League fieberten die Fans mit: Insgesamt 1,1 Millionen verfolgten die beiden Partien (kum. NRW, mind. 1 min, lt. agtt). Der Marktanteil lag in der Basis bei 9,9% (Hinspiel) und 8,2% (Rückspiel), respektive 12,9% und 9,3% in der jungen Zielgruppe.



Im März wird es beim Live-Sport von ServusTV noch lauter, denn dann starten die großen Motorsport-Serien MotoGP und Formel 1 in die neue Saison. ServusTV überträgt ab dem 4. März die Königsklasse auf zwei und ab dem 25. März die Königsklasse auf vier Rädern live und exklusiv im Free-TV und auf servustv.com/sport.



