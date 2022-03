50-jähriges Eisweinjubiläum – vereitelt durch Klimawandel!

Erste österreichische Weinlese im Monat März

Das ist die erste österreichische Weinernte im Monat März und ausgerechnet am Faschingsdienstag - die letzte des Jahrgangs 2021 und die Erste im Jahr 2022 – also dann, lei-lei! Mag. Julius Hafner, Weingut Hafner

Mönchhof / Seewinkel (OTS) - Als erster nennenswerter Eisweinproduzent Österreichs (1971), gilt das Weingut Hafner im burgenländischen Seewinkel, Mönchhof. Vor 50 Jahren konnten hier zum ersten Mal gefrorene Trauben geerntet und zu einer köstlichen Süßweinspezialität verarbeitet werden. Das Quäntchen Glück hat dem Pionierbetrieb nun allerdings gefehlt. Während im Dezember und Jänner am Westufer die nötigen Temperaturen von mind. -7°C, über ein kurzes Zeitfenster von ein paar Stunden geöffnet waren, gab es am Ostufer des Neusiedlersees knapp keine Chance einer Eisweinernte.

Die bis jetzt geduldig ausharrende Biowinzerfamilie, die im Jahr 2000 auch den ersten koscheren Eiswein der Welt keltern konnte, wird allerdings für ihr Warten im Jubiläumsjahrgang 2021 doch belohnt. An diesem 1. März wurden jetzt 1000 Liter einer 38° KMW Trockenbeerenauslese gelesen - und damit gelingt es dem mehrmaligen Weltmeisterbetrieb abermals, einen einzigartigen Meilenstein zu legen: " Das ist die erste österreichische Weinernte im Monat März und ausgerechnet am Faschingsdienstag - die letzte des Jahrgangs 2021 und die Erste im Jahr 2022 – also dann, lei-lei! ", sagt uns Mag. Julius Hafner.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julius Hafner, 06642556575

julius.hafner @ aon.at

https://wein-shop.at/hafner-family-estate/