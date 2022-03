GRAF ISOLA Rechtsanwälte erweitert Equity Partnerschaft

Seit kurzem dürfen wir Claudia Csáky und David Seidl in unserer Equity-Partnerschaft willkommen heißen. Claudia Csáky zählt zu den renommiertesten IP-Juristinnen Österreichs und trägt bereits seit Jahren maßgeblich zum Erfolg der Kanzlei bei. David Seidl ist einer der ‚Rising Stars‘ im Bereich Insolvenzrecht, Compliance und Wirtschaftskriminalität in Österreich. Mit diesen Ernennungen würdigen wir die herausragenden Leistungen und das Talent der beiden und stärken zwei zentrale Beratungsbereiche der Kanzlei. Dr. Ferdinand Graf

Wien/Graz (OTS) - GRAF ISOLA Rechtsanwälte verzeichnen mit Dr. Claudia Csáky (Standort Wien) und Dr. David Seidl (Standort Graz) zwei Neuzugänge in der Partnerschaft.

Dr. Claudia Csáky leitet seit 2012 die Praxisgruppe Geistiges Eigentum / IP & IT. Ihr Tätigkeitsspektrum umfasst insb. Marken-, Patent-, Urheber- und Wettbewerbs- sowie IT-Recht. Claudia Csáky ist - insb. in diesen Bereichen - auch eine erfahrene Prozessanwältin und publiziert dazu regelmäßig. Sie ist in den führenden Anwaltsverzeichnissen wie Chambers oder Legal 500 geranked und international bekannt.

Dr. David Seidl ist Leiter der Praxisgruppe Compliance und Wirtschaftskriminalität. Er ist seit über 10 Jahren bei GRAF ISOLA am Standort Graz tätig. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das Insolvenzrecht. David Seidl wird regelmäßig vom Gericht als Insolvenzverwalter bestellt und ist ein gesuchter Vortragender zu Insolvenz- und Sanierungsrecht, Unternehmensrecht und zu Fragen der Organ- und Beraterhaftung. Er publiziert regelmäßig zu diesen Themen.

Über GRAF ISOLA Rechtsanwälte GmbH: Unter dem Motto ‚Mehrwert durch juristische Maßarbeit ‘ erarbeitet die Kanzlei seit 1994 maßgeschneiderte Lösungen für ihre nationalen und internationalen Mandanten. Das 25-köpfige Juristenteam verbindet dabei hohe juristische Beratungsqualität mit internationaler Erfahrung und innovativem Denken an den Standorten Wien und Graz.

