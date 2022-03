Immobilien Investment: Hohe Nachfrage führt zu mehr Diversifikation der Portfolios

Wien (OTS) - Die niedrigen Zinsen und die aktuell hohe Inflation führen weiterhin zu einer sehr guten Nachfrage nach Anlageimmobilien. Die Assetklasse Wohnen ist weiterhin Top-Trend. Da immer mehr Private, Family Offices und Stiftungen ihre Portfolios diversifizieren, hat Arnold Immobilien den Bereich Gewerbe stark ausgebaut. Aktuell interessant sind z.B. Investments im systemrelevanten Einzelhandel, Logistik bzw. Büro. Aber auch Hotels performen überraschend stark. Arnold Immobilien – im Ausland als Arnold Investments tätig – hat 2021 knapp 100 Transaktionen begleitet.

Dauerbrenner Zinshaus

„Graz, Linz und St. Pölten haben sich zu interessanten Zinshausmärkten entwickelt. Aber auch Universitätsstädte wie z.B. Krems bieten derzeit attraktive Investments. Käufer mit langfristigen Haltestrategien wie z.B. Stiftungen und Family Offices setzen weiterhin auf Wien“, fasst Markus Arnold, Gründer und CEO von Arnold Immobilien die derzeitige Situation am Zinshausmarkt zusammen. Zinshäuser in Landeshauptstädten erwirtschaften derzeit Renditen von etwa 3 % – das Wiener Pendant in guten Lagen bereits unter 2 %.

Investoren mit mittleren Budgets setzen aktuell auch auf größere Wohnungseigentumspakete. Dabei im Fokus stehen z.B. Wohnungen in Wohnausanlagen der 70iger bzw. 80iger Jahre, die nicht dem Mietsrechtsgesetz (MRG) unterliegen und eine durchschnittliche Rendite von aktuell ca. 3 % erzielen. „Die niedrigen Zinsen haben auch Interesse an Segmenten ausgelöst, die noch vor ein paar Jahren kein breites Thema waren, wie z.B. Investments in Jagdbesitz- bzw. Forstwirtschaft etc.“, berichtet Markus Arnold.

Gewerbe-Investments stark

Käufer, die renditenstärkere Investments suchen, werden aktuell am heimischen Gewerbesektor fündig. Derzeit interessant sind z.B. Handelsimmobilien in guten Lagen, die ähnlich wie Wohnimmobilien, für nachhaltige Mieteinnahmen sorgen und derzeit rund 4 % – 6,5 % Rendite erwirtschaften. Weitere Informationen & Renditen z.B. zu Hotel-Investments: https://www.arnold.investments/de/news/portfolio-diversification

