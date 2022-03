FH Campus Wien: Elisabeth Haslinger-Baumann ist neue Vizerektorin für Forschung und Entwicklung

Wien (OTS) - Mit 1. März übernimmt FH-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Haslinger-Baumann die Leitung des Vizerektorats für Forschung und Entwicklung. Die Pflegewissenschaftlerin folgt auf Heimo Sandtner, nunmehr Rektor der FH Campus Wien. Elisabeth Haslinger-Baumann leitet aktuell das Kompetenzzentrum für Angewandte Pflegeforschung und wird es noch bis zur Besetzung ihrer Nachfolge führen.



Forschung und Entwicklung mit Fokus auf UN-Nachhaltigkeitsziele



Die gebürtige Oberösterreicherin Elisabeth Haslinger-Baumann setzte sich unter zahlreichen externen und internen Bewerbungen in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch. „ Ich freue mich über das mir entgegen gebrachte Vertrauen und darauf, die FH Campus Wien mitgestalten zu können. Forschung ist nicht nur ein Wirtschafts- oder Wettbewerbsfaktor, sondern hat Einfluss auf unser aller Lebensqualität und bringt uns als Gesellschaft weiter. Diese Haltung liegt allen F&E-Aktivitäten an der FH Campus Wien zugrunde und ist die Basis dafür, nachhaltige Lösungen und Entwicklungen auf den Weg zu bringen “, ist Elisabeth Haslinger-Baumann überzeugt.



Pflegeforschung aufgebaut und bestens vernetzt



Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung an der FH Campus Wien: „ Elisabeth Haslinger-Baumann hat in ihren Forschungsaktivitäten immer die Vernetzung mit unterschiedlichen Disziplinen und starken Partner*innen gesucht und damit die Angewandte Pflegeforschung in Österreich auf eine neue Stufe und Qualität gehoben. Sie ist bestens verankert in der nationalen und internationalen Forschungswelt und wird unsere Fachhochschule perfekt repräsentieren und mit ihrem ganzheitlichen Blick auf die Forschung unsere F&E-Aktivitäten weiter ausbauen. “



Über Elisabeth Haslinger-Baumann



Elisabeth Haslinger-Baumann ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, studierte Philosophie und Politikwissenschaft an der Universität Wien und promovierte in Pflegewissenschaft an der UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik in Hall in Tirol. Von 1998 bis 2013 war sie im Forschungsinstitut des Roten Kreuzes (Wien) beschäftigt. Seit 2014 ist sie zuständig für Lehre und Forschung an der FH Campus Wien. Sie baute das Kompetenzzentrum für Angewandte Pflegeforschung am Department Angewandte Pflegewissenschaft auf und leitet dieses seit 2019. Elisabeth Haslinger-Baumann ist Projektleiterin von mehreren mono- und interdisziplinären Forschungsprojekten vor allem an der Schnittstelle von Pflege, Gesundheit und Digitalisierung, wie etwa Qualitätssicherung in der 24h Betreuung – 24h QuAALity oder Linked Care – Durchgehende Informationsversorgung in der mobilen Pflege und Betreuung.



Hochschulleitung der FH Campus Wien: Geschäftsführung und Rektorat



Neben dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung Prof. Ing. Wilhelm Behensky, MEd und dem akademischen Leiter und Rektor FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Heimo Sandtner gehören zur Hochschulleitung Ing. Mag. Horst Rode, Geschäftsführer und CFO sowie ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Arthur Mettinger als Vizerektor für Lehre und Stellvertreter Heimo Sandtners. Seit 1. März 2022 ist FH-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Haslinger-Baumann als Vizerektorin für Forschung und Entwicklung Mitglied der Hochschulleitung.



FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen



Mit über 8.000 Studierenden an sechs Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.

