Generali erweitert Gesundheitsangebot

NEU: Kostenlose Hausarzt-Videotelefonie bei allen Gesundheitsfragen. Post-Covid-Check und Coaching unterstützen nach Corona-Erkrankung.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung erweitert das Serviceangebot in der Gesundheitsvorsorge: Neben neuen „Rundum gesund“-Angeboten nach einer Covid-19-Erkrankung bietet der Gesundheitsversicherer eine Hausarzt-Videotelefonie bei akuten Problemen sowie allgemeinen Fragen zur persönlichen Gesundheit und erleichtert damit den Zugang zum lebensbegleitenden GesundheitsCoaching.

„Mit der Weiterentwicklung unserer Gesundheitsservices wie der Hausarzt-Videotelefonie und dem Post-Covid-Coaching begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil und berücksichtigen dabei ihre Bereitschaft, verstärkt telemedizinische Angebote zu nutzen“, so Martin Sturzlbaum, Generali Chief Insurance Officer Leben/Kranken.

Die Generali legte bereits vor der Pandemie im Rahmen einer umfassenden Digitalisierungsoffensive einen Fokus auf innovative Serviceleistungen. Als Lifetime Partner bietet sie ihren Kund_innen unterschiedliche Möglichkeiten einer Arztkonsultation an – je nach Dringlichkeit und Vorsorge-Tarif. Während allen Generali-Kund_innen in Kooperation mit dem Wiener Start-up drd doctors online ein Hausarztgespräch über die „Meine Generali“-App zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung steht, können Kund_innen mit einem Gesundheitsvorsorge-Tarif darüber hinaus folgende hauseigene digitalen Services in Zusammenarbeit mit dem zur Generali Group gehörenden Notfall-Dienstleister Europ Assistance je nach Tarif kostenfrei nutzen:

Bei akuten gesundheitlichen Problemen: Telefonische 24-Stunden-Hilfe mit einem Rückruf durch einen Arzt bzw. eine Ärztin innerhalb von 30 Minuten

Bei allgemeinen gesundheitlichen Fragen: Medizinische Online-Sprechstunde mit Allgemeinmediziner_in, Kinderärzt_in oder Dermatolog_in zu einem gebuchten Termin

NEU: Bei akuten und allgemeinen gesundheitlichen Problemen bzw. Fragen: Hausarzt-Videogespräch mit Link für Videotelefonat innerhalb von 30 Minuten

Die neue Hausarzt-Videotelefonie wird so wie die beiden anderen Gesundheitsleistungen über die „Meine Generali“-App oder über die 24-Stunden-Hotline in Anspruch genommen. Der Service ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr entscheiden die Kund_innen, ob sie mit dem Arzt bzw. der Ärztin mit oder ohne Video telefonieren wollen. Außerhalb dieser Zeit rufen die Medizinier_innen innerhalb von 30 Minuten zurück. Das neue Angebot umfasst derzeit das Arztgespräch und wird bis April um die Leistungen Rezepterstellung, Krankmeldung und Facharzt-Überweisung erweitert.

BEGLEITUNG UND HILFE NACH CORONA-ERKRANKUNG

Nach einer Covid-19-Erkrankung leiden viele Betroffene an Müdigkeit, Erschöpfung oder Atemnot und wünschen sich weiterführende ärztliche Betreuung und Unterstützung. Das „Rundum gesund“-Angebot mit Fitness-Trainings, Wellness-Aufenthalten und Gesundheitschecks wurde daher im Vorjahr um den Post-Covid-Check bei ärztlichen Kooperationspartner_innen erweitert. Dieser umfasst zusätzlich zu den Leistungen einer internistischen Untersuchung die Erhebung spezieller Blutwerte und eine Lungenfunktionsprüfung. Ergänzt wird dieses internistische Post-Covid-Angebot um sportärztlich begleitete Fitness-Programme zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit bzw. Verbesserung der Kondition nach einer Covid-19-Erkrankung.

GENERALI ALS LEBENSLANGE PARTNERIN

Die Generali Versicherung deckt als lebenslange Partnerin für die Gesundheit ihrer Kund_innen alle wichtigen Säulen zum Gesundwerden und Gesundbleiben ab: Zu den Leistungen im Bereich Vorsorge zählen das „Rundum gesund“-Angebot sowie Privatarzt und Alternative Vorsorge. Das in Europa einzigartige Gesundheitsprogramm Generali Vitality motiviert zu einem gesünderen Leben. Die MedCare Produkte bieten finanzielle Absicherung für ambulante und/oder stationäre Heilbehandlungen. Das GesundheitsCoaching bietet sowohl online als auch persönlich Hilfe und Beratung rund um die Uhr an. Der Service wird über die Europ Assistance abgewickelt, die mit einer Vielzahl an Ärzt_innen und Spezialist_innen unterschiedlicher Fachrichtungen (Sportwissenschaft, Diätologie, Psychologie, Gesundheits- und Krankenpflege) zusammenarbeitet.

Weiterführende Informationen sowie ein Pressefoto finden Sie auf unserer Website.

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter; Informationen über die Geschäftsentwicklung sowie über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 70,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 vertreten. Mit über 72.000 Mitarbeiter_innen sowie 65,9 Millionen Kund_innen nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Treiber der Strategie der Generali. Ziel ist, ein lebenslanger Partner für alle Kund_innen zu sein und dank des einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und personalisierte Lösungen zu bieten. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in dreizehn Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

