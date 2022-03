ÖPBV: Pool Billard Europameisterschaften in Laško

11 SportlerInnen wurden für die in Laško, Slowenien, vom 02.03-12.03.2022 stattfindenden Europameisterschaften nominiert und werden für Österreich um das begehrte Edelmetall kämpfen.

Wien (OTS) - „Die Zahl an entsendeten Athletinnen und Athleten zeigt die positive Entwicklung im österreichischen Billardsport. Spielerisch wird Mario He der Taktgeber sein – für das Team gilt es ihm Gleich zu tun und sich im Feld nach vorne zu kämpfen. Das Team ist hochmotiviert und die Stimmung ist gut. Das ist wichtig und sorgt für Kraft und Selbstbewusstsein, um auch in den Einzelbewerben bestehen zu können“, blickt Sportdirektor und Nationalteamspieler Markus Pfistermüller zuversichtlich auf die bevorstehenden Herausforderungen. Bei den Herren werden Mario He (V), Stefan Huber(S), Daniel Guttenberger (OÖ) und Markus Pfistermüller (OÖ) in den Disziplinen 8-, 9-, 10-Ball und 14/1 endlos inklusive dem Teambewerb an den Start gehen. Georg Höberl (K) wird in der allgemeinen Klasse den 8- und 9-Ball-Bewerb bestreiten. Girls Weltmeisterin Lena Primus (Stmk) wird an ihrer ersten Damen Europameisterschaft in den Disziplinen 8-, 9-, 10-Ball und 14/1 endlos teilnehmen, genauso wie Anna Riegler (K) in den Disziplinen 8-, 9- und 10-Ball. David Arda (V) spielt den 8- und 9-Ball-Bewerb in der U23 Kategorie. Danijel Savic, Harald Fink und Emil Schranz vervollständigen das Team Austria und werden Österreich in der Kategorie der Rollstuhlfahrer in den Bewerben 8-, 9- und 10-Ball vertreten.

Der Vorarlberger Mario He, aktuelle Nummer 7 der Weltrangliste, hat in diesem Jahr eine Goldmedaille im 8-Ball-Bewerb zu verteidigen.



