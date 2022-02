M.A.N.D.U. Klagenfurt eröffnet

Linz (OTS) - Mit dem neuen M.A.N.D.U.-Store in Klagenfurt am Wörthersee eröffnet der österreichische EMS-Marktführer nicht nur den ersten M.A.N.D.U.-Store in Kärnten, sondern setzt auch ein starkes Ausrufezeichen in Richtung weiterer Expansion. Verantwortlich als Franchise-Nehmer für den Store zeichnet Lukas Titze, ehemaliger Eishockeymeister mit dem KAC.

2012 von Philipp Kaufmann und Oliver Strauss gegründet, betreibt das Fitness-Franchise M.A.N.D.U. als österreichischer EMS-Marktführer mittlerweile 50 Stores in 5 Ländern, darunter auch in Deutschland, Frankreich und den USA. Nun eröffnet mit Franchisenehmer Lukas Titze der erste Kärntner Store in Klagenfurt am Wörthersee. Titze ist ehemaliger Profi-Eishockeyspieler, der bereits mit 16 Jahren den Sprung nach Schweden wagte, um das eishockeytechnische Handwerk zu erlernen. Später gewann er 2012/13 die österreichische Eishockeymeisterschaft mit dem KAC und spielte später auch noch in Kapfenberg in der zweiten Liga. Danach arbeitete er in der Fitnessbranche, unter anderem als Studiostellvertreter einer großen österreichischen Fitnesskette. Nun wagt Titze den Schritt in die Selbstständigkeit und sieht in M.A.N.D.U. das aktuell größte Potential der Fitnessbranche: „Der Trend geht immer mehr zum Personal Coaching, zusätzlich kommt dem Faktor Zeit eine bedeutende Rolle zu. Diese Schnelllebigkeit spricht eindeutig für M.A.N.D.U., wo der Kunde bereits mit 15 Minuten in der Woche sehr gute Trainingserfolge erzielen kann und diese dank der InBody-Waage auch schwarz auf weiß nachgewiesen bekommt. Kurz: Es ist zeiteffizient und es fühlt sich so an, als ob man unter Freunden in angenehmer Wohnzimmer-Atmosphäre sein Workout absolviert. Zudem ist der Standort in Klagenfurt für mich perfekt: Eine hohe Kundenfrequenz aufgrund der Bahnhofsnähe und vieler großer Unternehmen in der Nähe sowie ausreichend Parkmöglichkeiten sind vorhanden.“

M.A.N.D.U. funktioniert und wächst

Die Expansion nach Kärnten freut natürlich auch M.A.N.D.U.-Initiator Philipp Kaufmann und M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Christian Mayrleb: „Wir haben während dieser Pandemie gelernt, dass sich gerade in solch einer Phase die gesundheitsbewusste Bevölkerung nach Sport und Bewegung sehnt. Daher bin ich überzeugt, dass genau jetzt die Zeit gekommen ist, um mit Lukas Titze in Klagenfurt voll durchzustarten. Wir haben in Lukas einen ehemaligen Spitzensportler sowie Fitnessbranchen-Insider als motivierten Franchise-Partner gewinnen können und freuen uns in einer schwierigen Zeit beweisen zu können, dass das M.A.N.D.U.-System funktioniert und wir weiterwachsen können.“

M.A.N.D.U.-Erfolgskapitel in Kärnten

Titze will als Franchise-Nehmer den Anfang eines M.A.N.D.U.-Erfolgskapitels in Kärnten schreiben. „Ich will meinen Kunden das Bestmögliche bieten, das Konzept des österreichischen EMS-Marktführers hat mich dabei am meisten überzeugt“, so Titze und ergänzt: „Zudem kann ich in Sachen Workout, Disziplin und Motivation meine Erfahrungen als Eishockeyspieler miteinfließen lassen. Ich will mit viel Know-how, Kundennähe, exzellentem Personal Coaching und viel Motivation, das Vertrauen, welches mir von der M.A.N.D.U.-Familie als Franchise-Nehmer entgegengebracht wird, zurückzahlen. Daher blicke ich optimistisch und freudig auf meine M.A.N.D.U.-Zukunft.“ Lukas Titze hat als Franchise-Nehmer große Ziele und möchte nicht nur einen, sondern langfristig auch weitere Standorte in Kärnten im M.A.N.D.U. System betreiben. „Nach der Aufbauphase wünschen wir Lukas, dass er als Unternehmer nicht nur 'in seinem Unternehmen', sondern auch 'an seinem Unternehmen‘ arbeiten kann", freut sich Christian Mayrleb auf die langjährige Zusammenarbeit.

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger BSc MSc

Pressesprecher



sebastian.luger @ mandu-one-life.com, +43 (5) 9987-531/+43 699 18900531

M.A.N.D.U. one life GmbH, Breitwiesergutstr. 10, 4020 Linz

Ein Unternehmen der KaufmannGruppe. www.mandu.one