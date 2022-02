Fesch’markt: Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle

Alles f(r)esch am Ende des Regenbogens: Der Fesch’markt biegt in die Frühlings-/Sommersaison 2022

Wien (OTS) - Dieses Jahr heißt es eintauchen in die glitzernde Welt des Fesch‘markts und am Ende des Regenbogens wieder auftauchen, denn es wird fantastischer denn je! Den Startschuss für die kommende Saison macht Graz von 6. bis 8. Mai in der Seifenfabrik und auch in Wien und Vorarlberg warten Start-ups, Kleinunternehmen und Künstler:innen mit den feschesten Designs auf euren Besuch. Freuen darf man sich auch wieder auf die Fesch’markt-Specials, darunter kreative Workshops, kulinarische Spezialitäten für Feinschmecker:innen sowie die brandneue Tombola, bei der man die feschesten Preise gewinnen kann. Aussteller:innen haben noch bis 31. März die Möglichkeit, sich für die drei Destinationen auf der Website zu bewerben.

Fesch’dates Frühling/Sommer 2022:

Fesch’tauschbörse Wien → 5. bis 6. März 2022 in der Kunsttankstelle Ottakring

Fesch’markt Graz #17 → 6. bis 8. Mai 2022 in der Seifenfabrik

Fesch’markt Wien #24 → 3. bis 5. Juni 2022 in der Ottakringer Brauerei

Fesch’markt Vorarlberg #14 → 1. bis 3. Juli 2022 im Pförtnerhaus Feldkirch

Kleidertauschbörse

Tauschbegeisterte und Secondhand-Fans kommen bei der Fesch’tauschbörse von 5. bis 6. März in der Kunssttankstelle Ottakring auf ihre Kosten. Getauscht werden können neben Kleidung auch Pflanzen, Schallplatten, Bücher & Co. In Graz und Vorarlberg findet die Kleidertauschbörse während der Fesch’märkte statt.

Tombola

Neu dabei ist dieses Jahr die fesche Tombola, bei der man am Fesch’markt nicht nur einmalige Preise gewinnen kann, sondern auch die Chance hat, Produkte der Aussteller:innen zu ergattern. Außerdem gibt es für alle feschen und innovativen Unternehmen die Möglichkeit als Partner bei der Tombola dabei zu sein.



