Ukraine-Krieg: Theater leuchten am 3.3.2022 für den Frieden

Aus Protest gegen den Einmarsch strahlen am Donnerstagabend die Gebäude in den Friedens-Farben.

Wien (OTS) - „Auf Initiative unserer Kollegen und Kolleginnen der Veranstalterverbände von Deutschland und der Schweiz haben wir als Österreichische Theatertechnische Gesellschaft in den vergangenen Tagen daran gearbeitet, ein gemeinsames Zeichen gegen den Krieg, gegen Aggression und für den Frieden zu setzen“ sagt Martin Kollin, Geschäftsführer der OETHG.



Entstanden ist die Aktion #lightforpeace2022. Dabei werden am 03.03.2022 ab ca. 19 Uhr für zwei Stunden öffentliche oder private Gebäude entweder innen oder aussen in den Regenbogenfarben der Peace-Flagge (vertikal oder horizontal) erleuchtet.



Es gab bereits erste Zusagen, so z.B. von Opernhäusern in Zürich und Bern.



Weitere Informationen auf der Website www.prospect-news.at

Und unter #lightforpeace2022

