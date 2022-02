uniko: Solidarität mit bedrohten Studierenden und Forscher:innen

Wien (OTS) - Die österreichische Universitätenkonferenz (uniko) verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste und sichert bedrohten Studierenden, Forscher:innen und Künstler:innen rasche und unbürokratische Unterstützung zu. „Der Krieg gegen die Ukraine richtet sich nicht nur gegen die Souveränität eines europäischen Staates, sondern ist ein beispielloser Angriff auf die fundamentalen Werte und Überzeugungen, die wir teilen“, erklärt uniko-Präsidentin Sabine Seidler.

„Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt der gesamten ukrainischen Bevölkerung, den Wissenschaftler:innen und Studierenden vor Ort bzw. auf der Flucht sowie den zahlreichen Partneruniversitäten und Wissenschaftsinstitutionen, deren Zukunft ungewiss ist.“ Gleichzeitig sei es jedoch auch wichtig, ein Signal an russische Studierende, Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen zu richten, die unter großer Gefahr ihre Stimme gegen den Krieg erheben und massiven Repressionen ausgesetzt sind, wie Seidler betont. „Wir lassen nicht zu, dass der Krieg unsere Universitäten spaltet. Wissenschaft, Kunst und ein friedliches Miteinander sind unsere gemeinsame Sprache.“

Die österreichischen Universitäten haben ein Bündel an finanziellen und organisatorischen Soforthilfemaßnahmen bzw. mittel- und langfristigen Unterstützungsangeboten geschnürt. Diese reichen von Forschungsaufenthalten für Forscher:innen über einen erleichterten und unbürokratischen Studienzugang für ukrainische Studierende bis hin zu finanziellen und logistischen Unterstützungsleistungen für all jene Studierende und Universitätsangehörige in Österreich, die von den Auswirkungen des Krieges unmittelbar betroffen sind. Eine weitere konkrete Maßnahme ist u.a. Reaktivierung der uniko-Initiative MORE, die geflüchteten Wissenschaftler:innen eine neue Perspektive geben will. Die uniko ist zudem in engem Austausch mit anderen nationalen wie internationalen Wissenschaftsinstitutionen, um Unterstützungsangebote auf eine möglichst breite Basis zu stellen.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Marion Gollner

Österreichische Universitätenkonferenz

+43 (0)1 310 56 56 - 24

marion.gollner @ uniko.ac.at

www.uniko.ac.at