Einreichfrist für österreichischen „Immobilien-Oskar“ startet morgen – FIABCI Prix d’Excellence Austria 2022

Der neue Preis will realisierte Projekte auszeichnen, die nicht auf Regularien warten, sondern Eigeninitiative in Sachen Klimawandel und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zeigen

Wien (OTS) - Ab morgen, 1. März, können Architekten, Bauträger, Investoren, Projektentwickler oder Kommunen ihre Projekte für den FIABCI Prix d’Excellence Austria 2022 einreichen. Die Jury bewertet Immobilien in ihrem gesamten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext. Bis einschließlich 30. Juni können Projekte für den international etablierten Award nominiert werden, der besonders innovative und gleichzeitig wirtschaftlich nachhaltige Gebäude auszeichnet. Als Hauptsponsor wird auch heuer wieder das Grundbuch- und Datamining-Unternehmen IMMOunited den Prix unterstützen.

Die Pandemie hat die Immobilienbranche vor große Herausforderungen gestellt, aber auch den Innovationsgeist von heimischen Architekten, Hoteliers, Bauträgern, Gewerbetreibenden und Investoren geweckt. Viel Neues ist entstanden, Altbestand wurde neu gedacht und neugestaltet. Diesem Innovationsgeist will der diesjährige FIABCI Prix d’Excellence Austria Rechnung tragen und auszeichnen. Die Branchenverbände FIABCI, der Internationale Verband für Immobilienberufe, und der ÖVI (Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft) vergeben heuer zum dritten Mal den FIABCI Prix d’Excellence in Österreich. Auf internationaler Ebene gilt die Auszeichnung schon seit mehr als 25 Jahren als eine der begehrtesten in der Branche. Österreich ist eines von 20 Ländern, das den FIABCI Prix d’Excellence als nationalen Preis auslobt.

„ Für uns als FIABCI Austria ist der Prix d’Excellence so etwas wie der Brennpunkt für Innovation und Nachhaltigkeit geworden. Mit großem Ressourcenaufwand ist es uns gelungen, den Award als fixen Bestandteil unserer Arbeit zu verankern, weil er die Bühne für außerordentliche Immobilienprojekte in Österreich schafft “, erklärt Matthias Gass, der seit Herbst 2021 neuer Präsident der FIABCI Austria ist. „ Heimische Projekte haben das Potential, Leuchttürme für weitreichende internationale Entwicklungen zu sein. Um diese Innovation sichtbar zu machen, laden wir die Branchenexperten ein, ihre Projekte einzureichen und damit das Qualitätsbewusstsein für zukunftsorientierte Immobilien zu fördern .“

