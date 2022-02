AstraZeneca treibt „Ambition Zero Carbon“-Programm voran und setzt auf das Thema Nachhaltigkeit

Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir weltweit im Rahmen unseres „Ambition Zero Carbon“-Programms machen. Auch in Österreich engagieren wir uns kontinuierlich über diverse Projekte und Maßnahmen, für mehr Nachhaltigkeit. Jedes Jahr beteiligen sich unsere Mitarbeiter:innen im Rahmen unserer „Volunteering Day“ an unterschiedlichen Aktivitäten im ökologischen als auch im sozialen Sinne. Hajnal Monok, HR Director AstraZeneca Österreich

Wien (OTS) - AstraZeneca verfolgt das Ziel, bis Ende 2025 weltweit CO2-neutral zu arbeiten sowie bis 2030 entlang der gesamten Wertschöpfungskette CO2-negativ zu werden. Zur Erreichung dieser Ambition werden unterschiedlichste Aktionen und Ansätze verfolgt und umgesetzt.

Vor Kurzem hat AstraZeneca seinen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Dieser zeigt die Fortschritte beim ambitionierten Nachhaltigkeitsprogramm „Ambition Zero Carbon“. Der Bericht belegt unter anderem, dass der gesamte von AstraZeneca importierte Strom nun aus erneuerbaren Quellen stammt. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass das Unternehmen seit 2015 seine Scope 1- und 2-Treibhausgasemissionen (THG) um 59 % verringert hat. Darin berücksichtigt ist ebenfalls die Integration des THG-Fußabdrucks von Alexion.

Nachhaltigkeit bei AstraZeneca Österreich

AstraZeneca stellt seine Dienstwagen bis 2025 komplett auf eine „Green Fleet” mit durchschnittlich deutlich geringerem CO2-Ausstoß um. Derzeit besteht bereits 43% des österreichischen Fuhrparks aus Hybrid-, Plug-Ins und Elektrofahrzeugen bzw. Fahrzeugen.

Ziel ist es zudem schon jetzt, AstraZeneca-Veranstaltungen möglichst klimaneutral durchzuführen und den Arbeitsalltag möglichst papierlos zu gestalten.

2021 haben sich Mitarbeiter:innen von AstraZeneca österreichweit in verschiedenen „Volunteering Day“ Aktivitäten an ökologischen und sozialen Projekten beteiligt und anstelle von Weihnachtsgeschenken wurden 1.800 Bäume in einem Wiederaufforstungsprojekt in Tansania gepflanzt.

Wissenschaftsbasierte Klimaziele für die Lieferkette

AstraZeneca ist eines der ersten sieben Unternehmen weltweit, die ihre Netto-Null-Ziele gemäß des Corporate Net Zero Standards der Science Based Targets Initiative (SBTi) verifizieren lassen. Zur Unterstützung seiner Dekarbonisierungsziele strebt AstraZeneca an, dass

95 % seiner wichtigsten Zulieferer und Partner bis Ende 2025 wissenschaftsbasierte Klimaziele vorweisen.

Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seine Erfahrungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung zu teilen. Aus diesem Grund ist AstraZeneca Gründungsmitglied des „Energize“-Programms, das beim Klimagipfel der Vereinten Nationen COP26 ins Leben gerufenen wurde. Dieses hat zum Ziel, den Zugang zu erneuerbaren Energien für pharmazeutische Lieferketten zu verbessern. Darüber hinaus ist AstraZeneca Gründungsmitglied der Taskforce Gesundheitssysteme als Teil der Initiative für nachhaltige Märkte (Sustainable Markets Initiative). Diese zielt darauf ab, die Erreichung eines kohlenstoffneutralen Gesundheitssystem zu beschleunigen.

Lesen Sie mehr über die Umsetzung der Nachhaltigkeitsverpflichtungen von AstraZeneca im kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2021 und in der Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsdaten.

Weitere Informationen zum Engagement von AstraZeneca für mehr Nachhaltigkeit finden Sie unter: https://www.astrazeneca.com/sustainability.html

Anmerkungen

Energize

AstraZeneca ist Gründungspartner des "Energize"-Programms, das den Zugang zu erneuerbarer Energie für pharmazeutische Lieferketten verbessern soll. Die beispiellose Zusammenarbeit zwischen zehn der größten Pharmaunternehmen zielt darauf ab, Lieferanten zu ermutigen und zu unterstützen, in großem Umfang Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Energize ermöglicht es den Lieferanten von AstraZeneca, ihre Scope-2-Emissionen und damit auch die Scope-3-Emissionen AstraZenecas zu senken. Das Programm wird die Treibhausgasemissionen innerhalb der Lieferkette des Gesundheitswesens reduzieren und dazu beitragen, die Ambition Zero Carbon Ziele zu erreichen.

Initiative für nachhaltige Märkte (SMI) Taskforce Gesundheitssysteme

Das Engagement von AstraZeneca für die Zusammenarbeit mit Gesundheitssystemen und Partnern im Bereich der nachhaltigen Gesundheitsversorgung wurde bei der Gründung der SMI Taskforce Gesundheitssysteme auf der COP26 unter Beweis gestellt. Die von Prinz Charles ins Leben gerufene und von Pascal Soriot geleitete Taskforce besteht aus weltweit führenden Vertreter:innen des privaten und öffentlichen Gesundheitswesens. Sie zielt darauf ab, die Entwicklung hin zu einer patientenzentrierten Netto-Null-Gesundheitsversorgung zu beschleunigen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der digitalen Gesundheitsversorgung, den Lieferketten und den der Patientenversorgung zugrunde liegenden Prozessen.

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patienten weltweit angewendet. AstraZeneca Österreich betreibt seinen Standort im Zentrum von Wien und zählt zu den führenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at. oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).

Rückfragen & Kontakt:

AstraZeneca Österreich GmbH

Karin Storzer

Head of Communications

karin.storzer @ astrazeneca.com

+43 676 681 6068



Nora Mayr

Communication

nora.mayr @ astrazeneca.com

+43 676 528 9006