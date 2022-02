Inhorgenta 2022: THOMAS SABO ist wieder als Aussteller vor Ort (FOTO)

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Mit einem fast 200 Quadratmeter großen Stand feiert das führende Schmuckunternehmen THOMAS SABO vom 8. bis 11. April 2022 seine Rückkehr zur Fachmesse Inhorgenta in München und wird seine neue Frühjahr/Sommer-Kollektion präsentieren.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder auf der Inhorgenta dabei zu sein, da wir unseren FachhandelspartnerInnen viele Themen zu Kollektionen, Marketing und POS-Unterstützung präsentieren werden. Das sind wichtige Themen, die wir gerne persönlich und mit Zeit besprechen möchten, um ein vertrauensvolles Verhältnis zu unterstützen“, so Oliver Besta, Director Wholesale bei THOMAS SABO.

In der Elegance & Lifestyle Halle B2 lädt THOMAS SABO auf seinem Stand B2.316 die BesucherInnen ein, in die faszinierende Meereswelt der Frühjahr/Sommer-Kollektion Ocean Vibes einzutauchen. Gedecktes Weiß, Leinen, Sisal, Eichenholz und Graspflanzen prägen die entspannte, mediterrane Atmosphäre des Ausstellungsbereichs.

Ein Highlight ist das fünf Meter lange Segelboot, dessen über sechs Meter hoher Mast mit weißem Logo-Segel über den Stand hinausragt und das den Gästen als exklusive Bar dienen wird. Kampagnenbilder von fünf Metern Höhe lassen die Ocean Vibes Kollektion in außergewöhnlicher Größe erstrahlen und betonen in Blau- und Weißtönen die maritime Stimmung am Stand.

Der abgetrennte Lounge-Bereich bietet den Gästen die perfekte Umgebung, um ungestört die Schmuck- und Uhrenhighlights von THOMAS SABO zu entdecken. Schwungvolle, dynamische Designs der Ocean Vibes Kollektion in 3D-Optik erinnern an die Kraft des Meeres. Funkelnde, handgesetzte Steine in Farben von Dunkelblau über Aquamarin bis Weiß lassen schäumende Wellen erstrahlen und versprühen Sommerlaune.

Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zum Download bereit.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen und bietet seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb an. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit in mehr als 70 Ländern mit eigenen Flagshipstores und Verkaufspunkten sowie über Wholesale-Partner und mit dem globalen Online-Shop unter www.thomassabo.com vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Andreas Freitag

Head of PR & Communications

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0

Mail: press @ thomassabo.com



THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Nina Klein

Senior PR Manager

Tel: +49 179 5396536

Mail: n.klein @ thomassabo.com



facebook.com/ThomasSaboDACH

instagram.com/thomassabo

twitter.com/THOMASSABO

www.youtube.com/ThomasSaboOfficial