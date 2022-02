„Charity Soccer“: KaufmannGruppe und OÖ Fußballverband starten Sozialprojekt

Linz (OTS) - Die Kaufmann Gruppe ruft unter der Schirmherrschaft des OÖ Fußballverbandes das Sozialprojekt „Charity Soccer” für in Not geratene Kinder und Jugendliche im oberösterreichischen Amateurfußball ins Leben.

Am 06.02.2022 ist der Architekt und Fußballfan Wolfgang Kaufmann im 75. Lebensjahr verstorben. Zu seinen fußballtechnisch bedeutendsten Gebäuden zählen unter anderem das Stadion der SV Ried und des SV Pasching. „Auslöser der Charity-Aktion war das Begräbnis unseres Vaters“, sagen die Söhne Philipp und Fabian Kaufmann und ergänzen: „Anstelle von Kranz- und Blumenspenden für die Beerdigung haben wir um Unterstützung für in Not geratene Kinder und Jugendliche im oberösterreichischen Amateurfußball ersucht.“ Dieses Sozialprojekt trägt den Titel „Charity Soccer“, der OÖ Fußballverband fungiert als Schirmherr.

Fußball und soziales Engagement verknüpft

„Meinem Vater war Sport in seinem Leben immer sehr wichtig, er war ein großer Fußballfan und hat Zeit seines Lebens seine Mitmenschen immer sehr gerne unterstützt und geholfen“, sagt Sohn und „Charity Soccer“-Initiator Philipp Kaufmann und ergänzt: „Der KaufmannGruppe mit der Holding KaBB war körperliche Fitness sowie soziales und nachhaltiges Engagement schon immer sehr wichtig. Nicht umsonst hält die KaBB den österreichischen EMS-Marktführer M.A.N.D.U. als Beteiligung und war Mitgründer der ÖGNI, der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft. Darum glauben wir, dass ihm die ins Leben gerufene Aktion „Charity Soccer“ ganz besonders gefallen hätte, weil es Fußball und soziales Engagement in Oberösterreich verbindet. Mit dem OÖ Fußballverband haben wir einen perfekten Partner für die operative Umsetzung gefunden.“

Kurzfristige und unbürokratische Hilfe

Alle oberösterreichischen Amateurfußballvereine sind vom OÖ Fußballverband eingeladen, mit Unterstützungsprojekten an Andreas Hofmann vom OÖ Fußballverband heranzutreten. Zielsetzung des Sozialprojektes ist es, Kindern und Jugendlichen kurzfristig und unbürokratisch zu helfen. „Auf Initiative der Familie Kaufmann haben wir als Fußballverband jetzt ein Instrument in der Hand, um oberösterreichischen Amateurfußballern zu helfen, wenn schnelle Hilfe erforderlich ist und staatliche Hilfen bereits ausgeschöpft sind“, freuen sich Raphael Oberndorfinger und Andreas Hofmann vom OÖ Fußballverband über die ins Leben gerufene Aktion „Charity Soccer“ und ergänzen: „Wir werden im März das Projekt an alle Amateurfußballvereine herantragen und haben einen Prozess aufgesetzt, der diskret und unkompliziert hilft. Uns ist wichtig zu betonen, dass über die Auswahl der Projekte bzw. die Höhe der jeweiligen finanziellen Zuwendungen die Familie Kaufmann in Abstimmung mit uns entscheidet. Der OÖ Fußballverband bedankt sich bei der Familie Kaufmann und den Spendern, die es ermöglichen, dass soziale Projekte im Amateurfußball in Oberösterreich unterstützt werden können.“

Spendenaufruf verlängert

Aufgrund des großen Zuspruchs und der äußerst positiven Reaktionen der ersten Tage wird der Spendenaufruf verlängert und die Familie Kaufmann wird die gespendeten Beträge verdoppeln. Wer die Aktion „Charity Soccer“ unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen mit dem Kennwort „Charity Soccer“ an IBAN AT29 3400 0000 0017 0175, OÖ FUSSBALLVERBAND zu spenden.

OÖ Fußballverband

Der OÖ Fußballverband ist für die Förderung des Fußballsports und im Speziellen für die Abwicklung des Spielbetriebs in Oberösterreich zuständig. Als serviceorientierter Fachverband mit Sitz in Linz ist man Dienstleister für 378 Mitgliedsvereine. Mehr Informationen gibt es online www.ofv.at.

