Tag der offenen Tür am 11. März 2022 an der Universität Klagenfurt

Die Universität Klagenfurt lädt von 9 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür 2022

Klagenfurt (OTS) - Die Universität Klagenfurt lädt am 11. März 2022 von 9 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein – vor Ort am Campus. Dabei werden alle Fragen rund um das Studium beantwortet. Studieninteressierte gewinnen wertvolle Einblicke in den Universitätsalltag und können sich umfassend über das Studienangebot an der Universität Klagenfurt informieren.

Studierende und Wissenschaftler*innen geben persönlich Auskunft zum Studienangebot und gehen in individuellen Gesprächen auf alle Fragen rund um das jeweilige Studium ein. Zudem werden in Schnuppervorlesungen erste Eindrücke ausgewählter Studienrichtungen vermittelt und wertvolle Tipps für den Studienstart gegeben. Campus- und Bibliotheksführungen runden das Programm ab.

Bevor es losgeht, können sich die Besucher*innen mit einem Gratis-Frühstück für den Tag stärken. Bei Fragen rund um die Finanzierung des Studiums, Stipendien, dem Studierendenleben oder den Voraussetzungen für ein Studium, gibt es in der Uni Lounge Tipps aus erster Hand. Dort beantwortet die Maturant*innenberatung und die Österreichische Hochschüler*innenschaft alle Fragen. Außerdem können sich die Besucher*innen schon vor dem Studienbeginn mit Uni-Lifestyle-Produkten eindecken. Alle Merchandising-Artikel der Uni Klagenfurt gibt es im PopUp-Store zu erwerben.

Zusätzlich bieten wir die Bachelor Online-Infoweek vom 7. bis 10. März, jeweils von 14 bis 19 Uhr an. Die Infoweek findet als Onlineveranstaltung statt. Pro Tag gibt es mehrere Live-Sessions, in denen die einzelnen Bachelorstudien vorgestellt werden. Im Anschluss haben Interessierte die Möglichkeit, im Live-Chat konkrete Fragen zu stellen oder sich beraten zu lassen.

Die Universität Klagenfurt bietet 19 Bachelorstudien, 28 Masterstudien, 14 Lehramts-Unterrichtsfächer und 5 Doktoratsstudien an!

Weitere Infos: www.aau.at/openday

