Vereinigte Bühnen Wien geben Spielplan der Musicalsaison 2022/23 bekannt

REBECCA und Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME ab Herbst in Wien

Wien (OTS) - 28. Februar 2022: Die Musicalsparte der Vereinigen Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, präsentiert den Spielplan der kommenden Musicalsaison: Intendant Christian Struppeck zeigt ab kommenden Herbst zwei ganz besondere Highlights in seinen Musical-Häusern.



Am 22. September 2022 feiert eine neue Produktion des VBW-Erfolgsmusicals REBECCA im Raimund Theater große Premiere und eröffnet damit gleichzeitig die neue Spielzeit. Der legendäre Musicalthriller von den erfolgreichsten deutschsprachigen Musical-Autoren Michael Kunze und Sylvester Levay wurde weltweit bereits von über 2 Millionen Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen gesehen. Die spektakuläre Produktion mit prächtiger Ausstattung, ergreifenden Melodien und verblüffenden Spezial-Effekten, fesselnd in Szene gesetzt von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello, ist nach vielen internationalen Stationen nun endlich noch einmal in Wien zu erleben.

Am 8. Oktober 2022 findet dann die österreichische Erstaufführung von Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME, das Musical nach dem weltbekannten Disney Film, im Ronacher statt. Nach MARY POPPINS ist dies eine weitere Disney Erfolgsproduktion, die die Vereinigten Bühnen Wien nach Wien holen. Die beeindruckende Musicaladaption der vielfachen Oscar, Grammy-, Golden Globe- und Emmy-Preisträger Alan Menken und Stephen Schwartz, besticht nicht nur durch die Oscar-nominierte, opulente Musik mit großen Kirchen-Chören und eine sehr emotionale Geschichte, sondern auch durch die aufwändige und kraftvolle Inszenierung von Scott Schwartz. Das erfolgreiche Stück ist somit nach vielen internationalen Produktionen, u.a. in den USA, Berlin und Tokyo, erstmals auch bei uns auf der Musicalbühne zu erleben.



VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Die legendäre Musicalfassung von REBECCA begeistert seit ihrer Uraufführung im Raimund Theater die Menschen auf der ganzen Welt – ein guter Grund, sie nach zahlreichen internationalen Produktionen nun für unser Publikum wieder nach Wien zu holen. Außerdem zeigen wir die österreichische Erstaufführung von Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME – ein absolutes Disney Meisterwerk, nach dem Roman von Victor Hugo und dem berühmten Disney Film mit all seinen bekannten Songs, das eindrucksvoll auf die Musicalbühne gebracht wurde und nun erstmals auch bei uns zu erleben sein wird. Wir freuen uns schon jetzt auf eine abwechslungsreiche Musicalsaison voller wunderbarer Theaterabende für Jung und Alt und auf die neue Spielzeit 2022/23.“



Tickets für beide Produktionen sind ab 1. März 2022 erhältlich, die jeweilige Besetzung wird noch vor dem Sommer bekannt gegeben.



REBECCA – international gefeierter Musicalthriller der Extraklasse

Die beiden erfolgreichsten deutschsprachigen Musicalautoren aller Zeiten, Michael Kunze & Sylvester Levay („Elisabeth“, „Mozart!“) haben ein weiteres, großartiges Meisterwerk erschaffen, das weltweit bereits mehr als 2 Millionen Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen in seinen Bann zog. Nun wird das Stück, das auf dem berühmten Roman von Dame Daphne du Maurier basiert, nach vielen erfolgreichen internationalen Produktionen rund um den Globus ab Herbst 2022 wieder bei den Vereinigten Bühnen Wien zu sehen sein. Der weltbekannte Stoff, der bereits in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für 11 Oscars nominiert wurde und erst vor kurzem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert auch in der legendären Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien einen wunderbaren Abend voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung. Die romantische Liebesgeschichte auf Schloss Manderley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller mit vielen Intrigen und dunklen Überraschungen – atemberaubend inszeniert, mit großen Melodien, außergewöhnlicher Ausstattung, einem einzigartigen, großen Live-Orchester und spektakulären Spezial-Effekten.



Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME –

Kraftvolle Inszenierung und unvergessliche Disney Songs für die ganze Familie

Nach dem berühmten Roman von Victor Hugo und basierend auf dem gleichnamigen Disney Film mit großartiger, Oscar-nominierter Filmmusik schuf der legendäre Musicalkomponist und 8-fache Oscar-,11-fache Grammy-, Emmy Award – und Tony-Award-Preisträger Alan Menken (u.a. „Sister Act“ , „Die Schöne und das Biest“, „Pocahontas“) gemeinsam mit dem Liedtexter und dreifachen Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Award Preisträger Stephen Schwartz (u.a. „Wicked“, „Verwünscht“ und „Schikaneder“ in Wien) eine faszinierende Musicaladaption des hochemotionalen Stoffes um den Glöckner „Quasimodo“ und die berühmte Kathedrale von Notre Dame. Diese beeindruckende Musicalfassung des weltbekannten Disney Films, mit allen seinen unvergesslichen Songs, ist ab Herbst 2022 nun endlich auch im Wiener Ronacher zu erleben. Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME verspricht einen außergewöhnlichen und höchst berührenden Musicalabend für Jung und Alt – effektvoll inszeniert, mit spektakulärem Bühnenbild sowie opulentem Orchestersound, imposanten Kirchen-Chören und einfühlsamen Balladen.



Szenenfotos REBECCA und Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME:

https://cloud.vbw.at/index.php/s/4b3poQgYtezp257

REBECCA ab 22. September 2022 im Raimund Theater

Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME ab 8. Oktober 2022 im Ronacher

Vorverkaufsstart am 1. März 2022. Vorstellungen immer täglich außer montags, Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.

