Die ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 zum Internationalen Frauentag

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März erstreckt sich das inhaltliche Spektrum auf Ö1 im März von „Frauen mit Courage“ im „Radiokolleg“ über einen „Praxis“-Bericht über Frauenrechte auf den Philippinen bis zu „Dimensionen“ über „Emanzipation am Bauernhof“. FM4 steht am 8. März ganz im Zeichen des Feminismus und auf Ö3 erzählen Frauen, mit welchen Klischees sie brechen möchten.

Den Auftakt auf Ö1 machen die „Tonspuren“ am Dienstag, den 1. März ab 16.05 Uhr mit dem Feature „Meine Arbeit ist die Sprache“ -Erinnerungen an die Schriftstellerin Anita Pichler. Am Mittwoch, den 2. März begeben sich die „Dimensionen“ (19.05 Uhr) in „Mit Bubikopf am Steuer“ auf die Spuren der „neuen Frau“ der 1920er Jahre.

Fünf Ausgaben der Reihe „Im Gespräch“ (donnerstags, 21.00 Uhr) stehen im März im Zeichen des Frauentages: „Armut und Aids gehören zusammen - also muss man beide bekämpfen“ mit der Sozialarbeiterin und Germanistin Auma Obama (3.3.), „Die Erschöpfung der Frauen“ mit der Soziologin und Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach (10.3.), „Der Zusammenhalt in unserer armen Gesellschaft ist durch Corona nur noch stärker geworden.“ mit der nepalesischen Trekkingführerin Buddhi Maya Sherpa (17.3.), „Faszination Orient“ mit der Weltenbürgerin, Zentralasien-Expertin und Humanistin Gabriele Rasuly-Paleczek (24.3.) und „Sexualität wird in Zukunft noch freier und lustvoller werden!“ mit der Literaturwissenschafterin und Skandinavistin Sophie Wennerscheid (31.3.).

„Intrada“ (10.05 Uhr) setzt sich am Freitag, den 4. März u. a. mit der verlorenen Geschichte der Frauen-Blasorchester auseinander und die „Hörbilder“ (9.05 Uhr) bringen am Samstag, den 5. März unter dem Titel „Kochherd, Waschtrog, Heimarbeit. Die bessere Welt der Käthe Leichter.“ ein Porträt der Pionierin der österreichischen Frauenbewegung.

Am Sonntag, den 6. März gestaltet Margit Hauft, ehemalige Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung Österreichs, den „Zwischenruf“ (6.55 Uhr) und ab 7.05 Uhr werden in „Lebenskunst“ Prophetinnen der Bibel vorgestellt. In „Zeit-Ton extended“ (22.05 Uhr) präsentiert freiStil-Herausgeber Andreas Fellinger u. a. CD-Compilations aus der Reihe „DAMN! freiStil-Samplerin“.

„Frauen mit Courage“ und Musik für Suffragetten

In den „Gedanken für den Tag“ von Montag, den 7. bis Samstag, den 12. März jeweils um 6.56 Uhr in Ö1 setzt sich Filmregisseurin Sabine Derflinger mit dem Thema „Frauengeschichte und Frauenrechte“ auseinander. „Frauen mit Courage“ stehen im Mittelpunkt des „Radiokolleg“ von Montag, den 7. bis Donnerstag, den 10. März jeweils um 9.30 Uhr: „Ni una menos: Protest gegen Frauenmorde“ (7.3.), „Monika Salzer: Omas gegen Rechts“ (8.3.), „Edith Traub: Ein Anruf bei Kreisky“ (9.3.) und Eugenie Schwarzenbach, die Anfang des 19. Jahrhunderts „Die Fröhliche Schule“ für Mädchen gründete (10.3.). Der Historiker Christian Klösch spricht über die politisch engagierte Publizistin Irene Harand, die 1969 von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet wurde – in „Betrifft: Geschichte“ von Montag, den 7. bis Freitag, den 11. März jeweils um 17.55 Uhr.

Am Dienstag, den 8. März stellt „Anklang“ (10.05 Uhr) „Mutig starke Frauen - Leonore und Milada“ mit Ausschnitten aus Ludwig van Beethovens „Fidelio“ und Friedrich Smetanas „Dalibor“ vor. In den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) ist „Mädchen mit Talent“ von Zelda Fitzgerald zu hören, im „Ö1 Konzert“ (14.05 Uhr) spielt Pianistin Mariam Batsashvili Werke von Maurice Ravel, Franz Liszt u. a. Wie Frauen in der Landwirtschaft sichtbar werden ist Thema der „Dimensionen“ (19.05 Uhr) mit dem Titel „Emanzipation am Bauernhof“. „Das Ö1 Konzert“ bringt ab 19.30 Uhr eine Aufnahme aus der Göteborger Oper vom Oktober 2021. Gefeiert wurde der 100. Jahrestag der schwedischen Frauenbewegung mit Musik für Suffragetten - mit Werken von Elfrida Andrée, Ethel Smyth, Thea Musgrave u. a. „Zeit-Ton“ porträtiert ab 23.03 Uhr „Christina Bauer, Meisterin am Mischpult“.

Am Mittwoch, den 9. März bringen die „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) „Blut, Milch, Digitale Tinte“ von Sandra Gugic. „Praxis“ (16.05 Uhr) stellt die Benediktinerin Schwester Philippa Rath vor, die sich wortgewaltig für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt und berichtet über Frauenrechte auf den Philippinen. Am Sonntag, den 27. März liest Katharina Knap in „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) unter dem Titel „Es ist eine Seereise bis zu dir“ Gedichte von Hertha Kräftner. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/frauentag.

Weltfrauentag-Spezial im Hitradio Ö3 von 6.00 bis 18.00 Uhr

#f**ktheklischee: Unter diesem Motto erzählen am 8. März Frauen der Ö3-Gemeinde, mit welchen Klischees sie brechen möchten. Klischees sind irreführend, ungerecht, meistens falsch und vor allem verstaubtes Schubladendenken! Ö3 nimmt das zum Anlass und bietet am Internationalen Frauentag den Frauen der Ö3-Gemeinde eine Bühne: Sie erzählen, mit welchen Klischees sie gerne brechen würden und zeigen damit auf, dass ALLES „typisch Frau“ sein kann. Eine Aufforderung, gewisse „Schubladen“ endgültig zu schließen und damit zu sagen:

Frauen sollte man in allen Belangen ernst nehmen! Moderiert wird der Weltfrauentag-Spezial am 8. März von Lisa Hotwagner mit Philipp Hansa (6.00 bis 12.00 Uhr) und Gabi Hiller mit Andi Knoll (12.00 bis 18.00 Uhr).

FM4 am Internationalen Frauentag

Der 8. März steht auf FM4 ganz im Zeichen des Feminismus. Den ganzen Tag über werden junge Frauen porträtiert, die in der letzten Zeit mit ihren Texten, Projekten oder Social-Media-Auftritten ihre feministischen Anliegen formuliert haben. Über Themen wie Body Positivity, Mental Health, Gleichstellung oder Identität aus weiblicher Perspektive wird auf TikTok, Insta und Co. ein aktueller Feminismus diskutiert. FM4 stellt einige der interessantesten Persönlichkeiten vor. Das FM4-Musikprogramm wird den ganzen Tag von ausschließlich weiblichen Interpretinnen bestritten: FM4 feiert damit die Vielfalt und den Reichtum der Popmusik, die insbesondere in den letzten Jahren von so vielen großartigen Musikerinnen wie noch nie zuvor geprägt wurde.

Weiters wirft FM4 am 8. März Schlaglichter auf die Situationen von Frauen in verschiedenen Ländern und Regionen. Fragestellungen, die hierzulande auf den ersten Blick als längst geklärt gelten, sind anderswo noch umkämpft. Von Abtreibungen bis Wahlrecht, Bildungschancen und Reisefreiheit: Wie sieht die aktuelle Situation in Ländern wie Polen, Mexico oder Saudi-Arabien aus? Befragt werden Expertinnen vor Ort - zu hören in „You‘re at home baby“ (10.00 bis 14.00 Uhr) und in „FM4 Connected“ (15.00 bis 19.00 Uhr). Ein weiteres Thema in „FM4 Connected“ ist „‚Terfs‘ und der Kampf um die Identität“: Was konstituiert eigentlich eine „Frau“? Die Biologie? Die Sozialisierung? Die Selbstdefinition? Mit Fragen wie diesen ist insbesondere auf Social Media eine heftig geführte Diskussion aufgeflammt, die keine Gefangenen nimmt. Insbesondere Trans-Frauen wird von den „Terfs“ (trans-exclusive radical feminists) die „weibliche Erfahrung“ abgesprochen. FM4 geht der Frage nach, warum sich gerade bei diesem Thema Feministinnen verschiedener Generationen unversöhnlich gegenüberstehen.

