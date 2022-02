Favoriten: Andy Lee Lang am 1.3. im Waldmüller-Zentrum

Beginn: 16.00 Uhr, Karten: 12 Euro, Anmeldung: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Am Dienstag, 1. März („Faschingsdienstag“), bringen 3 routinierte Musiker ab 16.00 Uhr ein typisch „wienerisches“ Programm im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) zu Gehör. Der bewährte Rock’n Roll- und Wienerlied-Interpret Andy Lee Lang will das Publikum an diesem Nachmittag gemeinsam mit seinen kongenialen Kollegen Herbert Schöndorfer (Akkordeon) und Victor Poslusny (Gitarre) mit bekannten und weniger vertrauten Melodien aus der Wienerstadt erfreuen. Karten für diese Veranstaltung des Kultur-Vereines „Kultur 10“ kosten 12 Euro („Musikbeitrag“). Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln gebeten. Zudem sind Anmeldungen nötig: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Roswitha Jarolim) oder E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Althergebrachtes Liedgut und neuzeitliche Wiener Weisen tragen Lang, Schöndorfer und Poslusny mit viel Gefühl vor. Der Verein „Kultur 10“ ist im Internet vertreten: www.wien-favoriten.at.

Allgemeine Informationen:

Entertainer Andy Lee Lang: www.andyleelang.at/

Akkordeonist Herbert Schöndorfer: www.herbertschoendorfer.at

Gitarrist Victor Poslusny („Musiklexikon“): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Poslusny_Victor.xml

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

