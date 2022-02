Die Top 250 Bau- und Immobilienpersönlichkeiten Österreichs

Branche wählt Karl-Heinz Strauss (Porr) zur Nr. 1 vor Klemens Haselsteiner und Peter Krammer (beide Strabag).

Wien (OTS) - Das Bau- und Immobilienfachmedium „SOLID – Wirtschaft und Technik am Bau“ (www.solidbau.at) aus dem Fachmedienhaus WEKA Industrie Medien (www.industriemedien.at) hat sein traditionelles, umfangreiches Ranking der 250 wichtigsten Persönlichkeiten der Branche veröffentlicht. Dafür wurden vom Institut Brandscore (www.brandscore.at) 200 Entscheider aus der Bau- und Immobilienwirtschaft befragt.

Die Persönlichkeiten stammen dabei aus folgenden Gruppen: Bauausführende Firmen, Zulieferer und Dienstleister, Immobilien und Projekte sowie Funktionsträger und sonstige.

Spannende Ergebnisse in einer zukunftsrelevanten Branche

Thomas Pöll, Chefredakteur: „Für mich ist es jedes Jahr interessant, wie sich die Ergebnisse des Rankings verändern. Das hat nicht unbedingt mit der wirtschaftlichen Stärke der Unternehmen zu tun, sondern vor allem mit der Präsenz in der Öffentlichkeit und mit der Bedeutung des Segments, aus dem die Persönlichkeiten kommen. Es gab Jahre, in denen die Auftraggeber wie BIG, ÖBB oder Asfinag die Nase vorn hatten, im Vorjahr waren die Zulieferer tendenziell weiter vorn und heuer sieht man, dass die bauausführenden Firmen für die Branche derzeit am wichtigsten sind.“

Beatrice Schmidt, Geschäftsführerin der WEKA Industrie Medien GmbH: „Die Gebäudebranche mit Bau und Gebäudetechnik ist einer der wesentlichen Pfeiler unseres Medienhauses. Mit den Medien SOLID, HLK, TGA und Elektropraxis in Print und mit ihren zahlreichen digitalen Aktivitäten sind wir hier ganz breit aufgestellt und durch deren hohe Qualität am Markt sehr erfolgreich. Die Baubranche im speziellen entscheidet außerdem in einem hohen Maß über die Zukunft des Planeten mit, die handelnden Personen tragen daher besonders hohe Verantwortung.“

Die Top Ten des Rankings

Karl-Heinz Strauss (CEO, Porr) Klemens Haselsteiner (Vorstand, Strabag SE) Peter Krammer (Vorstand, Strabag SE) Thomas Birtel (CEO, Strabag SE) Heimo Scheuch (CEO, Wienerberger AG) Karl Weidlinger (CEO, Swietelsky AG) Hans-Peter Weiss (Geschäftsführer, BIG) Berthold Kren (CEO, Lafarge Österreich) Stefan Graf (CEO, Leyrer + Graf) Harald Gindl (Vorstand, Swietelsky)

Das gesamte Ranking kann unter https://www.ots.at/redirect/solidbau eingesehen und in einem weiteren Schritt auch nach Kategorien, Bundesländern etc. interaktiv gereiht werden.

