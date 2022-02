Dornauer: SPÖ feiert Wahlsieg bei den Gemeinderatswahlen

Innsbruck (OTS) - Lentsch schafft Sensation in Zams; Blanik setzt sich im ersten Wahlgang gegen vier Gegenkandidaten durch; Weber in Stichwahl; Absolute Mehrheiten in Rum, Zams, Kundl, Polling, Flaurling, Fließ, Kaltenbach, Rohrberg, Bad Häring und Sellrain.



Äußerst zufrieden über das Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen zeigt sich der Tiroler SPÖ-Chef und Sellrainer Bürgermeister Dr. Georg Dornauer: „Wir haben heute in vielen Tiroler Gemeinden mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten überzeugt. In der Landeshauptmanngemeinde Zams konnten wir die Mehrheit im Gemeinderat und den Bürgermeistersessel gewinnen. Das ist eine Sensation“, so Dornauer. „Ganz besonders freut mich der Zuspruch für unsere amtierenden Bürgermeisterinnen in Lienz, Flaurling und Polling, wo sich Elisabeth Blanik, Gabi Rothbacher und Brigitte Praxmarer die Mehrheiten deutlich sichern konnten - genauso wie zum Beispiel die Bürgermeister Klaus Gasteiger in Kaltenbach, Hans Schreyer in Rohrberg, Ingo Mayr in Roppen, Alexander Jäger in Fließ, Harald Siess in Strengen, Hans Schweigkofler in Oberndorf, Anton Hoflacher in Kundl, Herbert Rieder in Kirchbichl, Hermann Ritzer in Bad Häring, Thomas Öfner in Zirl, Josef Karbon in Rum und Manfred Schaffer in Absam.“

Landesweit konnte die SPÖ heute deutliche Mandatszugewinne verzeichnen. Zum Beispiel in Schwaz, Hall, Kitzbühel, in Oberperfuss und in Landeck, wo Mathias Niederbacher mit seiner Liste „Zukunft Landeck“ neun von 19 Mandaten erreichte. Absolute Mehrheiten von SPÖ und SPÖ nahen Listen gab es heute in Rum, Zams, Kundl, Polling, Flaurling, Fließ, Kaltenbach, Rohrberg, Bad Häring und in Sellrain. „Ich bedanke mich bei allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern für den Einsatz in ihrer Gemeinde. Es ist keine leichte Zeit und es waren schwere Bedingungen für den Wahlkampf. Jede einzelne und jeder einzelne hat einen wichtigen Beitrag zu diesem gemeinsamen Erfolg geleistet. Danke dafür.“

Eine weitere Sensation könnte es noch in der Stadt Schwaz geben, wie Dornauer betont: „Vizebürgermeisterin Victoria Weber hat mit ihrem Team jetzt schon ein großartiges Ergebnis erreicht. Bei den bevorstehenden Stichwahl in zwei Wochen ist alles möglich.“

Dornauer hält abschließend mit Verweis auf Schönwies und Wörgl und fest: „Es wäre keine Gemeinderatswahl, wenn es nicht auch ein paar Wermutstropfen gäbe.“ Jetzt werde man sich seitens der SPÖ auf die bevorstehenden Stichwahlen in zwei Wochen konzentrieren.

