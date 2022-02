FPÖ – Schnedlitz: Gratulation nach Tirol zur Gemeinderatswahl

Wien (OTS) - „Wir gratulieren unseren Tiroler Kameraden zur geschlagenen Gemeinderatswahl. Besonders die positiven Ergebnisse im ländlichen Raum sind ein gutes Zeichen für die FPÖ. Hier stechen etwa der Kufsteiner Bezirksobmann Andreas Gang und der freiheitliche Bundesrat Christoph Steiner in seiner Gemeinde Zell am Ziller hervor. Aber auch in vielen anderen Kommunen konnten wir gute Ergebnisse erzielen“, so der Freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz nach Tirol.

„Eine Gemeinderatswahl ist eine Persönlichkeitswahl schlechthin. Deshalb gilt es in Kommunen und Städten, wo wir nicht so gut abgeschnitten haben, in den kommenden Tagen und Wochen die Lage zu analysieren und neue Schritte für die Zukunft zu setzen. Hier haben wir vollstes Vertrauen in unseren Landesparteiobmann Markus Abwerzger, der mit über 100 Freiheitlichen Gemeinderäten sein gestecktes Ziel erreichen konnte“, so Schnedlitz.

