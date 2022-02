Unaufhaltsam - MFG auch bei Tiroler Gemeinderatswahlen erfolgreich

-Morgen PK in Tirol

Innsbruck, Wien (OTS) - „Die Menschen sehnen sich nach Veränderung und einem besseren Leben. Sie haben die von Politik und Medien betriebene Angstmaschinerie, Spaltung und Ausgrenzung satt. Sie trauen den momentanen Lockerungen zurecht nicht. Und sie wollen, dass die Verantwortlichen für diese Panik-Epidemie mit all ihren Folge-Schäden und Mauscheleien zur Verantwortung gezogen werden und in Österreich wieder die verfassungsmäßig garantierten Grund- und Freiheitsrechte gelten. Dafür sind wir angetreten – und dafür werden wir konsequent weiterkämpfen“, kommentiert RA Dr. Michael Brunner, Bundesparteiobmann der MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) den jüngsten Wahlerfolg seiner Partei in Tirol. "Das war auch ein deutliches Votum gegen den rückgratlosen Corona-Kurs von LH Platter. Wir freuen uns jedenfalls schon auf die Tiroler Landtagswahlen" ergänzt Dr. Gerhard Pöttler, Bundesgeschäftsführer und Partei-Manager der MFG.



Morgen PK (mit Livestream):

U.a. mit:

Bernhard Schmidt, Landessprecher MFG Tirol,

RA Dr. Michael Brunner, Bundesobmann MFG (zugeschaltet)

Dr. Gerhard Pöttler, Bundesgeschäftsführer MFG

Montag, 28.02.2022, 11.00

Hotel "Das Kronthaler" in Achenkirch, 6215 Achenkirch. Am Waldweg 105a



www.mfg-oe.at





Rückfragen & Kontakt:

und PK-Anmeldung (auch für Livestream erforderlich):

presse @ mfg-oe.at, +43-664-4121491