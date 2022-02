Sachslehner: „Umfragen-Manipulationsvorwürfe gegen SPÖ müssen aufgeklärt werden“

Von Meinungsforscherin belasteter SPÖ-Mitarbeiter Paul Pöchhacker ist enger Vertrauter des burgenländischen SPÖ-Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil

Wien (OTS) - „Nachdem gestern die Aussage der Meinungsforscherin Sabine B. bekannt wurde, müssen die Umfragen-Manipulationsvorwürfe gegen die SPÖ dringend aufgeklärt werden. Das gilt sowohl für die Bundes-SPÖ als auch für die burgenländische SPÖ-Landespartei. Denn jener Mitarbeiter, der laut der Meinungsforscherin in der Vergangenheit Umfragen zu Gunsten der SPÖ-Bundespartei manipuliert haben soll, werkt seit Mitte 2020 für den burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: Paul Pöchhacker, enger Vertrauter Doskozils und ehemaliger Vertrauensmann des verurteilten Dirty-Campaigning-Beraters Tal Silberstein. Die Beschäftigung Pöchhackers im Burgenland wirft die Frage auf, ob dieser dort ebenso in die Manipulation von Umfragen verwickelt sein könnte. Die Volkspartei hat sich zu jeder Zeit einhundertprozentig an der Aufklärung aller Vorwürfe beteiligt – gestern haben sich diese endlich in Luft aufgelöst. Ich erwarte mir nun auch von der SPÖ, dass sie ihre Verantwortung ernstnimmt und die schwerwiegenden Vorwürfe gegen die eigene Partei aufklärt“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der neuen Volkspartei.

