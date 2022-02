Fazekas: Doskozil schlittert in Umfragen-Affäre

Enger Mitarbeiter des Landeshauptmanns offenbar in Umfrage-Manipulation verwickelt

Eisenstadt (OTS) - Der nächste Skandal erschüttert die SPÖ Burgenland. Paul Pöchhacker, Mitarbeiter im Büro Landeshauptmann Doskozil, soll Medienberichten zu Folge Umfragen für die SPÖ manipuliert haben. Pöchhacker, ehemaliger Verbindungsmann zum verurteilten Dirty-Campaigning-Berater Tal Silberstein, ist seit Mitte Juli 2020 im engsten Team von Landeshauptmann Doskozil. Seit 1. März 2021 ist er direkt in Doskozils Büro angestellt und somit mitten im Machtzentrum der SPÖ-Alleinregierung.



„Die heutigen Veröffentlichungen zeigen, dass Doskozils engster Mitarbeiter offensichtlich Umfragen manipuliert hat. Jetzt muss aufgeklärt werden, in wessen Auftrag, mit welcher Gegenleistung und ob Umfragen der SPÖ Burgenland ebenfalls frisiert wurden“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas und weiter: „Doskozil versucht sich immer als Saubermann der SPÖ zu verkaufen. Doch spätestens mit der aufgedeckten Umfragen-Affäre in seinem engsten Umfeld lässt sich dieses Image nicht mehr aufrechterhalten“.

Fazekas stellt auch die Frage, warum sich Doskozil der „Dienste des Dirty-Campaigning-Spezialisten Pöchhacker bedient“, „welche Konsequenzen der Landeshauptmann aus den veröffentlichten Enthüllungen zieht“ und „ob das System der Umgragemanipulation und Dirty Campaigning im Auftrag von Doskozil nun im Burgenland fortgesetzt wird“. „Es kann nicht sein, dass die SPÖ nach dem Auffliegen dieses Skandals einfach so zur Tageordnung übergeht“, so Fazekas abschließend.



