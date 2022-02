ASFINAG: A 22 wieder in beiden Richtungen befahrbar

Aufräumarbeiten nach Unfällen abgeschlossen

Wien (OTS) - Kurz nach 5 Uhr früh ereignete sich auf der A 22 Donauuferautobahn ein tödlicher Unfall. Ein Pkw stürzte aus noch ungeklärter Ursache vom Plateau der Floridsdorfer Brücke auf die Hauptfahrbahn der A 22 Richtung Stockerau. Daher musste die Fahrtrichtung Stockerau für den Verkehr zur Gänze in diesem Bereich gesperrt werden. Rund eine Stunde später ereignete sich auf der anderen Fahrtrichtung (Knoten Kaisermühlen) ebenfalls ein schwerer Unfall in dem ein Polizeifahrzeug und ein Tank-Lkw verwickelt waren. Auch hier erfolgte die Totalsperre der Richtungsfahrbahn. Die Umleitungen führten über die Anschlussstelle Floridsdorf. Gegen 8:18 Uhr konnte die A 22 Richtung Knoten Kaisermühlen wieder geöffnet werden. Die Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Stockerau dauerten hingegen noch bis etwa 9:15 Uhr. Nun sind die Arbeiten auch dort abgeschlossen und die A 22 ist wieder ohne Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen befahrbar.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at