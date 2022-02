ÖAMTC: Stau im Reiseverkehr

Erhebliche Zeitverluste durch Überlastung

Wien (OTS) - Am Samstag herrschte bereits in den frühen Morgenstunden reger Verkehr auf Österreichs Straßen. Es musste mit Verzögerungen rund um einzelne Skigebiete gerechnet werden aber auch an einigen Grenzübergängen brauchten die Reisenden Geduld. Auf der Fernpass Straße (B179) staute es auf der gesamten Länge in beiden Richtungen. Vor dem Lermooser Tunnel wurde Blockabfertigung verhängt, zudem kam es in Höhe Biberwier nach einem Unfall zu einer Sperre.

Auf der Inntal Autobahn (A12) beim Grenzübergang Kiefersfelden staute es bei der Ausreise bis zu 7 Kilometer zurück. Auch an den Grenzübergängen Nickelsdorf (A4) und Spielfeld (A9) verzeichnete ÖAMTC bei der Einreise immer wieder kurze Wartezeiten.

Nukic/Lasser

