Rotes Kreuz: Nothilfe trotz Kampfhandlungen – Wasserversorgung prioritär

Schwerpunkt der Hilfe liegt auf Gesundheits- und Wasserversorgung, Notunterkünften und psycho-sozialer Unterstützung

Wien (OTS) - „Mit jeder Stunde, die die Kampfhandlungen andauern, spitzt sich die humanitäre Lage für die Menschen in der Ukraine weiter zu“, sagt Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig. In manchen Orten und Städten herrscht Panik, viele Menschen sind geflohen und in Notunterkünften untergebracht. In Donezk gibt es seit Tagen eine schwere Wasserknappheit. Die Wasserversorgung ist durch die Kämpfe teilweise gekappt, mehrere Pumpstationen und Pipelines sind zerstört, über eine Million Menschen sind betroffen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und das Ukrainische Rote Kreuz leisten mit mehr als 3.000 Freiwilligen und Mitarbeiter:innen im ganzen Land trotz der Kämpfe Nothilfe.

„Die humanitären Folgen sind katastrophal. Die Menschen brauchen dringend medizinische Versorgung und sauberes Trinkwasser. Rotkreuz-Teams sind trotz dieser absoluten Ausnahmesituation im ganzen Land aktiv und leisten Erste Hilfe, medizinische Versorgung, betreuen die Menschen in Notunterkünften. Die Hilfe gestaltet sich durch die Kampfhandlungen schwierig, auch unsere Helferinnen und Helfer müssen vor den Kampfhandlungen Schutz in Bunkern suchen“, sagt Generalsekretär Opriesnig. So musste etwa das Ukrainische Rote Kreuz seine Einsatzzentrale in mehrere Privatunterkünfte verlegen, um weiterhin helfen zu können.

Wiederherstellung der Wasser- und Gesundheitsversorgung

„Das Rote Kreuz tut alles, um die Gesundheits- und Wasserversorgung aufrecht zu erhalten und wiederherzustellen“, sagt Opriesnig. Um den Betrieb des Krankenhauses in Dokutschajewsk unweit von Donezk zu sichern, versorgte das Rote Kreuz die Einrichtung diese Woche mit 3000 Litern Trinkwasser und die Bevölkerung in der Region Donezk mit 7000 Litern Wasser. In der Hafenstadt Mariupol wird an der Wiederherstellung der Wasserversorgung für Gesundheitseinrichtungen und in Schulen gearbeitet. In der Stadt Oleniwka in der Ostukraine errichtete das Rote Kreuz fünf Verteilstellen für Trinkwasser, mit einer Kapazität von je 5000 Litern.

Hilfe aus Österreich

Unterstützung kommt auch aus Österreich. Das Österreichische Rote Kreuz unterstützt das Ukrainische Rote Kreuz seit acht Jahren in der Ostukraine; unter anderem mit mobilen Gesundheitsteams und bei der Verteilung von Bargeldhilfe an die Bevölkerung, um die nötigsten Bedürfnisse (Heizmaterial, Saatgut) zu decken.



Hilfseinsatz für Menschen auf der Flucht in Nachbarländern gestartet

Auch in den Nachbarländern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In Polen, der Slowakei, Rumänien, Russland, Ungarn und Weißrussland werden Unterkünfte, medizinische Versorgung und die Versorgung mit Lebensmittel vorbereitet. In Rostow versorgt das Russische Rote Kreuz bereits mehr als 10.000 Menschen in Aufnahmequartieren.

Das Rote Kreuz bittet um Spenden:

Kennwort: Ukraine – Hilfe für Menschen im Konflikt

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX



Online: https://www.jetzt-helfen.at/projekt/ukraine/





