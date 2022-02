„profil“: Ex-Bundespräsident Heinz Fischer über Wladimir Putins Persönlichkeitswandel

„Putin hat ordentlich von Stalin gelernt“

Wien (OTS) - Im Interview in der kommenden erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins „profil“ äußert sich Ex-Bundespräsident Heinz Fischer in seltener Offenheit über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Achtmal ist er ihm begegnet. Putin habe auf ihn stets „sehr rational gewirkt“. Fischer habe sich nie getäuscht oder verraten gefühlt. „Ich glaube, Putin hat sich verändert“, sagt Fischer. Neben allen strategischen Überlegungen stelle er bei Putin einen „Persönlichkeitswandel“ fest. „Er hat kaltblütig die Unwahrheit gesagt“. Putins Kriegsrede hält Fischer für „sehr entlarvend und gefährlich“. Man könne nicht sagen, Putin wolle Stalin nacheifern, „aber er hat ordentlich gelernt von Stalin.“ „Ob die Sicherheitslage in Europa besser wäre, wenn man sich in der Osterweiterung der Nato Zurückhaltung auferlegt hätte? – das ist eine diskussionswürdige Frage“, befindet Fischer.

