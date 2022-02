ASFINAG: A 22 Höhe Floridsdorfer Brücke nach Unfällen in beiden Richtungen gesperrt.

Umleitung erfolgt über Anschlussstelle Floridsdorf

Wien (OTS) - Nach zwei Unfällen auf der A 22 Donauuferautoabhn im Bereich der Floridsdorfer Brücke ist die A 22 in beiden Richtungen in diesem Abschnitt für den Verkehr gesperrt. In Fahrtrichtung Stockerau ist ein Pkw von der Floridsdorfer Brücke auf die Hauptfahrbahn der A 22 gestürzt. Dieser Unfall forderte leider ein Todesopfer. In Fahrtrichtung Knoten Kaisermühlen ist ein Pkw mit einem Polizeifahrzeug kollidiert, ins Schleudern geraten und in einen Tankwagen geprallt. Die Einsatzkräfte der Polizei, Rettung, Feuerwehr sowie der ASFINAG sind vor Ort. Die Fahrtrichtung Knoten Kaisermühlen wird voraussichtlich in Bälde wieder für den Verkehr freigegeben. In Fahrtrichtung Stockerau kann noch nicht abgeschätzt werden, wie lange die Sperre noch dauert. Es wird jedoch mit Hochdruck daran gearbeitet die A 22 auch hier bald wieder für den Verkehr frei zu geben.

