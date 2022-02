Ukraine: Samaritan's Purse bereitet Soforthilfe vor

Katastrophenhelfer sind auf dem Weg in die Grenzregion

Berlin (ots) - Die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse bereitet Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge aus der Ukraine vor. "Wir stehen mit Kirchengemeinden u. a. in der rumänischen und polnischen Grenzregion in Kontakt, die sich um die ankommenden Flüchtlinge kümmern. Wir werden sie mit den nötigen Mitteln unterstützen, um Flüchtenden zu helfen", kündigte Samaritan's Purse-Vorstand Sylke Busenbender an. Erfahrene Katastrophenhelfer (DARTs) seien auf dem Weg nach Polen und Rumänien, um weitere Hilfsmaßnahmen vorzubereiten. Auch das mobile Notfallkrankenhaus sei für einen Einsatz vorbereitet, wenn dieses benötigt werden sollte. Die christliche Hilfsorganisation ist durch die internationale Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" mit rund 3.000 Kirchengemeinden in der Ukraine vernetzt, die rund 600.000 Kinder erreichen. Der internationale Präsident von Samaritan's Purse, Franklin Graham, rief zum Gebet auf: "Wir haben viele Freunde, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Es gibt so viel Angst und Unsicherheit. Viele Ukrainer fliehen aus ihrer Heimat in Richtung Westen. Diese Familien brauchen unsere Gebete." Wer die humanitäre Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge unterstützen will, kann auf der Webseite oder per Überweisung spenden: IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 470010 / Soforthilfe Ukraine

Über Samaritan's Purse e. V.

Samaritan's Purse e. V. - Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Boone (US-Bundesstaat North Carolina) engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen. Die Organisation trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und ist u. a. Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

