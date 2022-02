Europe For Freedom versus Freedom Day

Am Sonntag, den 27.2.2022 rufen die Organisatorinnen zu einer Kundgebung um 11.30 Uhr am Heldenplatz in Wien mit anschließendem Spaziergang auf der Wiener Ringstraße auf.

Wien (OTS) - Der von der Regierung als Mogelpackung verlautbarte Freedom Day, hat bei näherem Hinsehen nämlich überhaupt nichts mit Freiheit zu tun. Das COVID-19-Impfpflichtgesetz wurde nicht aufgehoben. Lediglich ein Einfrieren dieses wurde in Aussicht gestellt, dann aber gleich wieder verworfen und die Kontrolle ab Mitte März verkündet. 57 Mio Impfstoffdosen wurden für Österreich gekauft, weitere 33,5 Mio sind auf Abruf bereit. Der 4. Stich im Sommer wurde bereits von der GECKO-Vorsitzenden angekündigt. Damit können wir uns im Hinblick auf die Effektivität und die Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe nicht zufriedengeben. Das Impfpflichtgesetz muss aufgehoben werden. Darüber hinaus muss für den elektronischen Impfpass zumindest eine Opting-out-Möglichkeit geschaffen werden.

Die WHO ist gerade dabei, im Schatten des scheinbaren Endes der Corona-Maßnahmen, einen weltweit einheitlichen Impfpass voran zu treiben und möchte in diesem Zusammenhang auch einiges an persönlichen Daten, wie bspw Beruf, Religion, biometrische Daten aber auch Gesundheitsdaten erfassen.

In Wien werden nationale und internationale Gastredner wie zB Mary Holland (Children`s Health Defense), Roland Düringer, Sabine Petzl, Rechtsanwälte für Grundrechte, Prof Christian Schubert und Prof Dr Andreas Sönnichsen, Ex-UNO-General Dipl-Ing Mag Günther Greindl (Vereinigung Österreichischer Peacekeeper), Vertreter der Hebammen, Studierenden, Eltern, Pädagogen, Landwirte und Europeans United Friedensaktivisten auf die Bühne kommen. Dr Robert Malone (Mitentwickler der mRNA-Impfung), Dr Peter A McCullough, Dr Michael Yeadon (ehem Vize-Präsident von Pfizer), Robert F Kennedy jun und weitere, senden Videobotschaften nach Wien.

Die Organisatorinnen Hubmer-Mogg und Hubmann sind dafür bekannt, stets zu friedlichen Protesten aufzurufen und gehören keiner politischen Partei an. Für Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Begleitpersonen steht ein eigener Bereich zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.wirzeigenunsergesicht.org

