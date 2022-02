Drei: Alle Anrufe und SMS in die Ukraine ab sofort gratis.

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Situation unterstützt Drei seine Kunden, mit Familie und Freunden in der Ukraine in Verbindung zu bleiben.

Deshalb sind alle Anrufe und SMS von Österreich in die Ukraine und umgekehrt für Privat- und Businesskunden von Drei ab sofort kostenfrei.

Einen ganzen Monat lang. Mehr auf www.drei.at/ukraine

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse