Bis auf Weiteres: A1 Kund:innen telefonieren und SMSen gratis in die und aus der Ukraine

Wien (OTS) - In Anbetracht der aktuellen Lage in der Ukraine hilft A1 schnell und unbürokratisch: All jene A1 Kund:innen, die ihre Angehörigen, Freunde oder Geschäftspartner in der Ukraine erreichen möchten, tun dies ab sofort bis auf Widerruf kostenlos von ihrem A1 Handy oder A1 Festnetz aus. Auch A1 Kund:innen, die sich aktuell in der Ukraine aufhalten, können kostenlos nach Österreich telefonieren und SMSen, um so in Kontakt zu bleiben. Es entfallen die üblichen Roamingkosten, auch bei der Nutzung mobiler Daten.



Die kostenlose Telefonie und das kostenlose Versenden von SMS in die Ukraine und aus der Ukraine nach Österreich gilt für alle Kund:innen von A1, yesss!, bob und XOXO bis auf Widerruf.

